米金融・債券市場＝軟調な指標受け小幅高、ＦＯＭＣ声明控え上値重い

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［ニューヨーク ２８日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ３０年債 米東部時間16時30分 101*12.00=3.6735% 前営業日終盤 101*14.50=3.6692% １０年債 米東部時間16時29分 100*00.00=2.7497% 前営業日終盤 99*31.50=2.7516% ５年債 米東部時間16時27分 99*23.50=1.5562% 前営業日終盤 99*21.25=1.5711% ２年債 米東部時間16時19分 99*26.25=0.3440% 前営業日終盤 99*26.25=0.3438% ２８日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。朝方発表された１２月の米耐久財 受注が予想外の落ち込みとなったことで、安全資産としての債券への逃避買いが膨らんだ 。 ただ、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明発表を２９日に控え、上げは限定的 だった。 指標１０年債 は４／３２高、利回りは２．７５２％。前日終盤の２．７ ６６％から低下した。 Ｔボンド先物３月限 は９／３２高の１３２―２０／３２。 Ｔノート先物３月限 は０８．５０／３２高の１２５─２．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+1.00)
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