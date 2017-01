米金融・債券市場＝軟調な指標受け小幅高、ＦＯＭＣ声明控え上値重い

[ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時30分 101*12.00=3.6735% 前営業日終盤 101*14.50=3.6692% 10年債 米東部時間16時29分 100*00.00=2.7497% 前営業日終盤 99*31.50=2.7516% 5年債 米東部時間16時27分 99*23.50=1.5562% 前営業日終盤 99*21.25=1.5711% 2年債 米東部時間16時19分 99*26.25=0.3440% 前営業日終盤 99*26.25=0.3438% 28日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。朝方発表された12月の米耐久財 受注が予想外の落ち込みとなったことで、安全資産としての債券への逃避買いが膨らんだ 。 ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を29日に控え、上げは限定的 だった。 指標10年債 は4/32高、利回りは2.752%。前日終盤の2.7 66%から低下した。 Tボンド先物3月限 は9/32高の132―20/32。 Tノート先物3月限 は08.50/32高の125─2.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+1.00)