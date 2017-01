UPDATE 1-米金融・債券市場＝軟調な指標受け小幅高、ＦＯＭＣ声明控え上値重い

(内容を追加します。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 101*10.00=3.6769% 前営業日終盤 101*14.50=3.6692% 10年債 米東部時間17時05分 99*31.00=2.7534% 前営業日終盤 99*31.50=2.7516% 5年債 米東部時間17時05分 99*23.00=1.5595% 前営業日終盤 99*21.25=1.5711% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.25=0.3440% 前営業日終盤 99*26.25=0.3438% 28日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。朝方発表された12月の米耐久財 受注が予想外の落ち込みとなったことで、安全資産としての債券への逃避買いが膨らんだ 。 ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を29日に控え、上げは限定的 だった。 指標10年債 は4/32高、利回りは2.752%。前日終盤の2.7 66%から低下した。 12月の耐久財新規受注は前月比4.3%減と予想外に落ち込み、減少幅は7月以来 の大きさとなった。 一連の国債入札も相場が伸び悩む一因となった。 米財務省はこの日、320億ドルの2年債入札を実施。 29日には150億ドルの2年物変動利付債(FRN)入札、30日には350億ド ルの5年債と290億ドルの7年債入札が続く。 29日に明らかとなるFOMCの決定をめぐる不透明感も根強い。 アナリストの間では、米連邦準備理事会(FRB)が債券買い入れ規模をさらに月額 100億ドル縮小するとの見方が出ている。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの米金利戦略主任のジョージ・ゴン カーブズ氏は「トレーダーはFRBの動きを見極めようとしている」と指摘した。 前週始まった新興国売りは一服。ただ、投資家の間で懸念はくすぶっており、米債へ の質への逃避を誘った。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「(新興国売りが)収束 したわけではない」とし、「市場参加者は一段と軟調な局面が待ち構えていると感じてい る」と述べた。 同日発表された米20都市圏住宅価格指数や消費者信頼感指数が底堅い内容となった ものの、相場は反応薄だった。 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラー住宅価格指数によると 、11月の主要20都市圏の住宅価格動向を示す指数は前年比で2006年2月以来の大 幅な伸びとなった。 1月の米CB消費者信頼感指数は上昇し、昨年8月以来の高水準となった。 Tボンド先物3月限 は9/32高の132―20/32。 Tノート先物3月限 は08.50/32高の125─2.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+1.00)