30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 12月商業販売統計経産省) (予測中央値:小売業販売額前年比+3.8% ) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 0850 2003年7─12月の金融政策決定会合の議事録公表(日銀) 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 国庫短期証券の入札予定額等(財務省) 1030 2年利付国債の入札発行(財務省) 1030 30年利付国債(2月債)の発行予定額等(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 2年利付国債の入札結果(財務省) 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●市場変更 東証1部指定 ティー・ワイ・オー 東証2部から サンセイランディック が東証2部に ジャスダックから ●決算 新日鉄住金、四国電力、野村HD、JT、富士通、東芝、NEC、KDDI、北陸電 力、東北電力、オムロン、東エレク、オリックス ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Wednesday, 29 January, 2014 Time Unknown マレーシア:金融政策決定会合 - 金利発表 Time Unknown イタリア:国債入札 - Time Unknown 南ア:金融政策発表 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 29 Jan BMO Q4 2013 The Boeing Company 29 Jan AMC Q4 2013 Facebook 29 Jan Q1 2014 QUALCOMM 0700 独:2月消費者信頼感指数(GfK) - 0900 ユーロ圏:12月M3(ECB) - 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1215 英:カーニー中銀総裁が講演(エジンバラ) - 1800 米:財務省変動利付2年債入札 - 1900 米:連邦公開市場委員会(声明発表) - 2000 ニュージーランド:政策金利発表 - 現地時間30日 Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア:国債入札 - 中・長期債 All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 30 Jan AMC Q4 2013 Amazon.com Inc 30 Jan Q4 2013 Exxon Mobil Corp. 30 Jan BMO Q1 2014 Visa Inc. 30 Jan AMC Q4 2013 Google 30 Jan BMO Q4 2013 Harley-Davidson 30 Jan 12:45 Q4 2013 United Parcel Service, Inc. 30 Jan BMO Q1 2014 Visa Inc. 30-Jan NL 7:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q4 RDSa.L 30-Jan SE ERICSSON Q4 30-Jan FR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA Q4 LVMH.PA 30-Jan ES BANCO SANTANDER SA Q4 SAN.MC 0145 中国:1月製造業PMI改定値(HSBC) - 0855 独:1月雇用統計(連邦雇用庁) - 1000 ユーロ圏:1月景況感・業況感指数(欧州委員会) - 1300 独:1月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) - 1330 米新規失業保険申請件数(労働省) - 1330 米:第4・四半期GDP速報値(商務省) - 1500 米:12月中古住宅仮契約指数(全米リアルター協会) - 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省52週間物TB入札条件 - 1800 米:財務省5年・7年債入札 -