UPDATE 1-米金融・債券市場＝ＦＯＭＣ決定受け上昇、新興国への警戒感再燃

(内容を追加します) [ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 102*12.50=3.6180% 前営業日終盤 101*10.00=3.6769% 10年債 米東部時間17時05分 100*20.00=2.6767% 前営業日終盤 99*31.00=2.7534% 5年債 米東部時間17時05分 100*00.00=1.4999% 前営業日終盤 99*23.00=1.5595% 2年債 米東部時間16時18分 100*01.25=0.3554% 前営業日終盤 99*26.25=0.3440% 29日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC) が予想通り、さらなる緩和縮小を決定したことを受け、指標10年債利回りは一時2カ月 ぶりの低水準をつけた。 また、投資家の間では新興国への警戒感が再び高まった。 米連邦準備理事会(FRB)はFOMC声明で、2月から債券購入額を月額で100 億ドル減らし650億ドルにすると発表した。 ジェフリーズの米国債トレーダー、ディオン・チュー氏は「FOMCの決定が予想通 りだったため、再びリスクオフモードが鮮明となった」と指摘した。 FOMC声明発表後、市場参加者の目が再び新興国の混乱に向けられたことで、米債 への逃避買いが膨らんだ。 トルコ中銀がリラ防衛に向けて実施した大幅利上げは懸念払拭にはつながらなかった 。 この日は、FRBが緩和縮小を継続するとの観測が広がる中、FOMC声明発表前か ら、高リスクの新興国資産を売り、米債を買う動きが高まっていた。 今週は国債入札が立て込んでいるにもかかわらず、債券価格は上昇した。 米財務省は同日、150億ドルの2年物変動利付債(FRN) の入札を 実施、旺盛な需要を集めた。 30日には350億ドルの5年債と、290億ドルの7年債入札を実施する。 終盤の取引で、指標10年債 は17/32高、利回りは2.69%。一 時、約2カ月ぶりの低水準となる2.66%をつけた。 30年債 は26/32高、利回りは3.63%。一時3.61%と、昨 年10月以来の水準に低下した。 FOMCの決定をめぐる不透明感が消えたことで、一部投資家の間では米労働情勢や 債務上限引き上げをめぐる懸念が台頭し、債券への需要を支えた。 Tボンド先物3月限 は28/32高の133―16/32。 Tノート先物3月限 は17.50/32高の125─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-0.25)