UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝2本、89億2653万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジＧ７金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─０１ ＜愛称：グッド・セブン １４─０１＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：７４億５７６１万円 販売会社：足利銀行 グローバル投資適格債券パッケージ（２０１８年１２月償還）＜愛称：てきかくパック＞ ドイチェ・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：１４億６８９２万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、東京スター銀行、池田泉州銀行、伊予銀行<8 385.T>、いよぎん証券
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