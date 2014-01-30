〔表〕きょうの投信設定（31日）＝18本

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［東京 ３１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：５０００億円 設定額：── 販売会社： りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド２０１４─０１（為替ヘッジあり） ＜愛称：世界のとびら８２＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社： 八十二銀行 、 八十二証券 Ｇ７金融機関ハイブリッド証券ファンド２０１４─０１ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：静銀ティーエム証券 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０１ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：６００億円 設定額：── 販売会社： 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１４─０１（円ヘッジ）（限定 追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社： 三菱ＵＦＪ信託銀行 グローバルＣＢファンド・ ブラジルレアルコース（年１回決算型）／ 豪ドルコース（年１回決算型） 南アフリカランドコース（年１回決算型）／資源国通貨コース（年１回決算型） 米ドルコース（年１回決算型）／円コース（年１回決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：各５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり ＜愛称：ＡＢコンパス＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日興アセットマネジメント インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：楽天証券、ＳＢＩ証券、日興アセットマネジメント ＪＰＸ日経４００ファンド 野村アセットマネジメント 設定上限額：５０億円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 野村信託銀行 ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経４００ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券
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