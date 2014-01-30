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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月３０日―２月６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（木） 0855 独：1月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） -5 -15 （失業者数・季調前／１００万人） 3.2 2.9 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 1000 ユーロ圏：1月景況感・業況感指数（欧州委員会） - （業況感指数） N/A 0.27 （景況感指数） 101.0 100.0 1300 独：1月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.4 0.4 （前年比、％） 1.5 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） -0.6 0.5 （前年比、％） 1.3 1.2 （改定値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （１／２５までの週、１０００件） 330 326 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - （前期比年率、％） 3.2 4.1 デフレーター 1.3 2.0 （Q3確報） 1500 米：12月中古住宅仮契約指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 101.7 （前月比、％） 0.0 0.2 ３１日（金） 0030 豪：第4・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - （前期比、％） 0.9 1.3 （前年比、％） 2.7 1.9 0700 独：12月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 1.5 （前年比、％） 1.9 1.6 0745 仏：12月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） -0.4 1.4 1000 ユーロ圏：1月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.9 0.8 1000 ユーロ圏：12月失業率（統計局） - （％） 12.1 12.1 1330 米：12月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.2 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.5 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1330 米：第4・四半期雇用コスト指数（労働省） - （前期比、％） 0.4 0.4 1445 米：1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 59.0 60.8 1455 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 81.0 80.4 （速報値） １日（土） 0100 中国：1月ＰＭＩ（国家統計局） - 50.5 51.0 ３日（月） 0100 中国：1月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 53.9 （速報値） 1358 米：１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.7 （速報値） 1500 米：1月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 56.0 57.0 1500 米：12月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.5 1.0 Time Unknown 米：1月自動車販売台数 ４日（火） 1000 ユーロ圏：１２月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.2 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１２月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A -4.3 （速報値） 1500 米：１２月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 0.8 1.8 ５日（水） 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.9 （速報値） 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 53.2 （速報値） 1000 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A 1.4 （前年比、％） N/A 1.6 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：1月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） N/A 238 1358 米：1月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 56.6 （速報値） 1500 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 53.8 53.0 （景気指数） N/A 55.2 ６日（木） 0030 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局） - （前月比、％） N/A 0.7 0030 豪：12月貿易収支（連邦統計局） - （１０億豪ドル） N/A -0.118 1100 独：12月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） N/A 2.1 1230 米：1月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - （1000人） N/A 30.623 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （2/1までの週、1000件） N/A N/A 1330 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） 2.5 3.0 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.5 -1.4 （Q3改定） 1330 米：12月貿易収支（商務省） - （10億ドル） -35.9 -34.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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