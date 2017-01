31日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 12月完全失業率(ロイター予測:3.9%)(総務省) 0830 12月有効求人倍率(ロイター予測:1.01倍)(厚生労働省) 0830 12月全世帯消費支出(ロイター予測:前年比+1.2%)(総務省) 0830 12月全国消費者物価指数(ロイター予測:前年比+1.2%)(総務省) 0830 1月東京都区部消費者物価指数(ロイター予測:前年比+0.7%)(総務省) 0835 閣議・閣議後会見 0850 12月鉱工業生産速報(経産省)) (予測中央値:前月比+1.2%)(経 済産業省) 1230 1月国際投資戦略調査 1400 12月住宅着工戸数(国交省) (予測中央値:前年比+13.5%) ●決算 商船三井、川崎汽船、日本郵船、第一三共、JFE、東京ガス、ドコモ、TDK、ホ ンダ、村田製作所、大和証券G、中国電力、関西電力、中部電力、北海道電力、九州電力 、東京電力、日東電工、りそなHD、みずほFG、JAL、ANAなど。 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Thursday, 30 January, 2014 Time Unknown イタリア:国債入札 - 中・長期債 All Day 韓国 - 休場 All Day マレーシア - 休場 All Day 台湾 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 30 Jan AMC Q4 2013 Amazon.com Inc 30 Jan Q4 2013 Exxon Mobil Corp. 30 Jan BMO Q1 2014 Visa Inc. 30 Jan AMC Q4 2013 Google 30 Jan BMO Q4 2013 Harley-Davidson 30 Jan 12:45 Q4 2013 United Parcel Service, Inc. 30 Jan BMO Q1 2014 Visa Inc. 30-Jan NL 7:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q4 30-Jan SE ERICSSON Q4 30-Jan FR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA Q4 30-Jan ES BANCO SANTANDER SA Q4 0855 独:1月雇用統計(連邦雇用庁) - 1000 ユーロ圏:1月景況感・業況感指数(欧州委員会) - 1300 独:1月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) - 1330 米新規失業保険申請件数(労働省) - 1330 米:第4・四半期GDP速報値(商務省) - 1500 米:12月中古住宅仮契約指数(全米リアルター協会) - 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省52週間物TB入札条件 - 1800 米:財務省5年・7年債入札 - Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 米:バーナンキFRB議長の任期満了 - All Day 香港:旧正月 - 休場 All Day 台湾:旧正月 - 休場 All Day マレーシア:旧正月 - 休場 All Day インドネシア:旧正月 - 休場 All Day シンガポール:旧正月 - 休場 All Day 中国:旧正月 - 休場 All Day フィリピン:旧正月 - 休場 All Day 韓国:旧正月 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 31 Jan BMO Q4 2013 Chevron 31 Jan BMO Q4 2013 MasterCard Inc. 0030 豪:第4・四半期PPI(連邦統計局) - 0700 独:12月小売売上高(連邦統計庁) - 0745 仏:12月消費支出(INSEE) - 1000 ユーロ圏:1月消費者物価指数速報値(統計局) - 1000 ユーロ圏:12月失業率(統計局) - 1330 米:12月個人所得・消費支出(商務省) - 1330 米:第4・四半期雇用コスト指数(労働省) - 1445 米:1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1815 米:フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演(テキサス州フォースワース) - "Federa l Reserve Operations and Economic Update"