UPDATE 1-米金融・債券市場＝小幅安、新興国めぐる懸念和らぐ

(内容を追加します) [ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 102*04.00=3.6324% 前営業日終盤 102*12.50=3.6180% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.50=2.6931% 前営業日終盤 100*20.00=2.6767% 5年債 米東部時間17時05分 99*30.25=1.5115% 前営業日終盤 100*00.00=1.4999% 2年債 米東部時間16時44分 100*01.75=0.3475% 前営業日終盤 100*01.25=0.3554% 30日の米金融・債券市場では国債価格が小幅安。新興国の金融当局者が混乱する市 場の安定化に向け必要な措置を講じていく姿勢を鮮明にしたことを受け、安全資産として の米国債への投資妙味が薄まった。 トルコ、ロシア、ブラジルなどの新興国中銀が打ち出した追加措置や口先介入によっ て、新興国通貨の下げは一服。前日米債の買いを誘った新興国の混乱をめぐる懸念は一部 和らいだ。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの米金利ストラテジスト、ジェフリ ー・ヤング氏は「リスク選好の動きが戻ってきた」と指摘した。 終盤の取引で、指標10年債 は6/32安、利回りは2.70%。前日 終盤は2.68%だった。 30年債 は10/32安、利回りは3.64%。 朝方発表された2013年第4・四半期の米国内総生産(GDP)が底堅い内容とな ったことも、米債への需要を後退させた。 GDP速報値は年率換算で3.2%増と、市場予想と一致。ただ、同四半期初めに見 込まれていたよりも強い伸びとなった。 ただ、その後実施された350億ドルの5年債と290億ドルの7年債入札がまずま ずの需要となったことで、相場は下げを縮小した。 前出のヤング氏は「入札で見られた需要が弱気な流れを止め、相場は下げを削った」 と述べた。 また、新興国売りは一段落したものの、前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で の緩和縮小継続の決定を受け、新興国資産をめぐる警戒感はくすぶっており、相場は下げ 渋る展開となった。 Tボンド先物3月限 は7/32安の133―9/32。 Tノート先物3月限 は5.50/32高の125─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (+0.50)