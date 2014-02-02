〔表〕きょうの投信設定（3日）＝4本

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［東京 ３日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 Ｇ７ハイブリット証券ファンド２０１４─０２ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：東海東京証券、ワイエム証券 ニッポン中小型株ファンド 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：リテラ・クレア証券、 マネックス証券 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド２０１４ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 グローバル・ソブリン・ファンド２０１４ 国際投信投資顧問 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 (Reporting By Michio Kohno)
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