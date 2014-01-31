再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 米：バーナンキＦＲＢ議長の任期満了 - All Day 香港：旧正月 - 休場 All Day 台湾：旧正月 - 休場 All Day マレーシア：旧正月 - 休場 All Day インドネシア：旧正月 - 休場 All Day シンガポール：旧正月 - 休場 All Day 中国：旧正月 - 休場 All Day フィリピン：旧正月 - 休場 All Day 韓国：旧正月 - 休場

1900 ユーロ圏：１月消費者物価指数速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１２月失業率（統計局） - 2230 米：１２月個人所得・消費支出（商務省） - 2230 米：第４・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2345 米：１月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米：イエレン氏がＦＲＢ議長に就任 - 0315 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州フォースワース） - "Federal Reserve Operations and Economic Update" 1000 中国：１月ＰＭＩ（国家統計局） - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ：総選挙 - Monday, 03 February, 2014 Time Unknown 米：１月自動車販売台数 - All Day 香港： - 休場 All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 All Day マレーシア： - 休場 1000 中国：１月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1300 日本：高橋進日本総研理事長講演 - 1758 ユーロ圏：１月製造業ＰＭＩ改定値 - 2258 米：１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Tuesday, 04 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 0000 米：１月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：１２月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１月マネタリーベース - 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1900 ユーロ圏：１２月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（バージニア州ウィンチェスター） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 February, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） All Day 中国： - 休場 0000 米：１２月耐久財受注改定値（商務省） - 0000 米：１２月製造業新規受注（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 0230 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（デトロイト） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：１２月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1758 ユーロ圏：１月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：１月総合ＰＭＩ改定値 - 1900 ユーロ圏：１２月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：１月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2258 米：１月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - Thursday, 06 February, 2014 All Day 中国： - 休場 0000 米：１月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0100 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 0230 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ＮＹ州ロチェスター） - 0340 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州バーミングハム） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース） - 0930 豪：１２月・第４・四半期小売売上高（連邦統計局） - 0930 豪：１２月貿易収支（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（宮崎） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：岩田日銀副総裁会見（宮崎） - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1650 フィンランド オンカロ管理会社社長らの会見 - 1700 フィリピン：金融政策決定会合 - 2000 独：１２月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：１月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第４・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 2230 米：１２月貿易収支（商務省） - Friday, 07 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0730 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フロリダ州サラソタ） - 0930 豪：中銀金融政策報告 - 1030 日本：５年利付国債（２月債）の発行予定額等 - 1045 中国：１月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1400 日本：１２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：１２月景気動向指数 - 1600 独：１２月貿易収支（連邦統計庁） - 1645 仏：１２月貿易収支（税関） - 1830 英：１２月製造業生産（国立統計局） - 1830 英：１２月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１２月貿易収支（国立統計局） - 2000 独：１２月鉱工業生産（経済技術省） - 2230 米：１月雇用統計（労働省） - Saturday, 08 February, 2014 0500 米：１２月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Monday, 10 February, 2014 Time Unknown 日本：１月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Time Unknown 中国：１月マネーサプライＭ２・人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - １０日から１５日の間に発表 0850 日本：１２月経常収支（財務省） - 0850 日本 １月貸出・預金動向（日銀） - 1400 日本：１月消費動向調査（内閣府） - Tuesday, 11 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2130 米：１月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（デラウェア州ニューアーク） - Wednesday, 12 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0000 米：１２月卸売在庫（商務省） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：１２月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１２月機械受注（内閣府） -

0850 日本：１月マネーストック - 1000 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加（カリフォルニア州スタンフォード） - 討論テーマ「The Path to Financial Stability」 1100 中国：１月貿易統計 - 1500 日本：１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1900 ユーロ圏：１２月鉱工業生産（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：１月財政収支（財務省） - 0850 日本：１月企業物価（日銀） - 0930 豪：１月雇用統計（連邦統計局） - 1600 独：１月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１月小売売上高（商務省） - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：１月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Time Unknown 中国：１月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─１９日に発表予定 All Day タイ：万仏節 - 休場 0000 米：１２月企業在庫（商務省） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 1530 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1530 日本：１月投信概況 - 1600 独：第４・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：第４・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１２月貿易収支（統計局） - 2230 米：１月輸出入物価（労働省） - 2315 米：１月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2315 米：１月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2355 米：２月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 17 February, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - All Day 米：プレジデンツデー - 休場 0850 日本：１０─１２月期ＧＤＰ１次速報（内閣府） - 1330 日本：１２月鉱工業生産確報（経産省） - Tuesday, 18 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 1800 ユーロ圏：１２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1830 英：１月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：１月生産者物価指数（国立統計局） - 1900 独：２月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2230 米：２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2300 米：１２月対米証券投資（財務省） - Wednesday, 19 February, 2014 Time Unknown 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：１２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 日本 ２月日銀金融経済月報 - 1830 英：１０─１２月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：１月中銀金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：１月卸売物価指数（労働省） - 2230 米：１月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 20 February, 2014 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0400 米：１月２８─２９日のＦＯＭＣ議事録発表 - 0830 日本：２月ロイター短観 - 0850 日本：１月貿易統計（財務省） - 1645 仏：１月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1758 ユーロ圏：２月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：２月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：２月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1830 英：１月小売売上高（国立統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１月消費者物価指数（労働省） - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0000 米：１月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0000 米：２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省２年・２年変動利付・５年・７年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - 0700 日本：２月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀１月会合議事要旨 - Saturday, 22 February, 2014 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - 0000 米：１月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Sunday, 23 February, 2014 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - Monday, 24 February, 2014 Time Unknown 中国：２０１３年国民経済・社会発展統計公報（国家統計局） - 1030 中国：１月新築住宅価格 - 1800 独：２月ＩＦＯ業況指数 - 1900 ユーロ圏：１月消費者物価指数改定値（統計局） - Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1600 独：第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：１２月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - Wednesday, 26 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 0010 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（バージニア州アーリントン） - 題目「A View From the Fed」 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省２年債入札 - 1600 独：２月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1600 独：１月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から３月３日までの間に発表 1830 英：第４・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 27 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 0000 米：１月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0300 米：財務省２年変動利付債入札 - 0300 米：財務省５年債入札 - 1755 独：２月雇用統計（連邦雇用庁） - 2200 独：２月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：１月耐久財受注（商務省） - Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day 台湾：平和記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：財務省７年債入札 - 0830 日本：１月完全失業率 - 0830 日本：１月有効求人倍率 - 0830 日本：１月全世帯消費支出 - 0850 日本：１月鉱工業生産速報（経産省） - 0850 日本：１月商業販売統計経産省） - 1230 日本：２月国際投資戦略調査 - 1400 日本：１月住宅着工戸数（国交省） - 1645 仏：１月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1900 ユーロ圏：１月失業率（統計局） - 1900 ユーロ圏：２月消費者物価指数速報値（統計局） - 2230 米：第４・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2345 米：２月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Saturday, 01 March, 2014 0000 米：１月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Monday, 03 March, 2014 All Day ブラジル：カーニバル - 休場 Tuesday, 04 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：2015年度予算教書 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0000 米：２月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1030 日本：１月毎月勤労統計（厚労省） - Wednesday, 05 March, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） Thursday, 06 March, 2014 0400 米：地区連銀経済報告 - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 1400 日本：１月景気動向指数 - 2230 米：２月雇用統計（労働省） - 2230 米：１月貿易収支（商務省） - Sunday, 09 March, 2014 All Day 北朝鮮：最高人民会議代議員選挙 - Monday, 10 March, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0850 日本：１０─１２月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） - 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ「Central Bankers」 Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - Wednesday, 12 March, 2014 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１─３月法人企業景気予測調査 - 1400 日本 ３月日銀金融経済月報 - Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：２月財政収支（財務省） - Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0850 日本 日銀２月会合議事要旨 - 日 Monday, 17 March, 2014 All Day インド： - 休場 0850 日本：１月経常収支（財務省） - 2215 米：２月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：２月設備稼働率（ＦＲＢ） - Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - Wednesday, 19 March, 2014 0850 日本：２月貿易統計（財務省） - 2130 米：第４・四半期経常収支（米商務省） - Thursday, 20 March, 2014 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 1730 スイス：金融政策発表 - 2300 米：２月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Friday, 21 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） - Saturday, 22 March, 2014 All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） - Tuesday, 25 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 2300 米：２月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Wednesday, 26 March, 2014 0800 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しを金融政策について講演（ニューヨーク） - 2130 米：２月耐久財受注（商務省） - Thursday, 27 March, 2014 2130 米：第４・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - Friday, 28 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 - 0830 日本：２月完全失業率 - 0830 日本：２月有効求人倍率 - 0830 日本：２月全世帯消費支出 - Monday, 31 March, 2014 All Day インドネシア： - 休場 1230 日本：３月国際投資戦略調査 - 2245 米：３月シカゴ地区購買部協会景気指数 -