3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 追加上場 アルビス が東証２部に（既上場は名証２部） 1300 高橋進日本総研理事長講演 1400 サントリーＨＤ プレミアムモルツ戦略説明会 ●決算 デンソー、豊田織、アイシン、三菱電機、アステラス、三菱ＵＦＪＦＧなど ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 米：バーナンキＦＲＢ議長の任期満了 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 31 Jan BMO Q4 2013 Chevron 31 Jan BMO Q4 2013 MasterCard Inc. 0700 独：12月小売売上高（連邦統計庁） - 0745 仏：12月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1000 ユーロ圏：1月消費者物価指数速報値（統計局） - 1000 ユーロ圏：12月失業率（統計局） - 1330 米：12月個人所得・消費支出（商務省） - 1330 米：第4・四半期雇用コスト指数（労働省） - 1445 米：1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米：1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1815 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州フォースワース） - "Federa l Reserve Operations and Economic Update" Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米：イエレン氏がＦＲＢ議長に就任 - 0100 中国：1月ＰＭＩ（国家統計局） - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ：総選挙 - Monday, 03 February, 2014 Time Unknown 米：1月自動車販売台数 - All Day 香港： - 休場 All Day 中国： - 休場 All Day 台湾： - 休場 All Day マレーシア： - 休場 0100 中国：1月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ改定値 - 1358 米：1月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が宣誓式 - 1500 米：1月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1500 米：12月建設支出（商務省） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -