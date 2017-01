3日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 追加上場 アルビス が東証2部に(既上場は名証2部) 1300 高橋進日本総研理事長講演 1400 サントリーHD プレミアムモルツ戦略説明会 ●決算 デンソー、豊田織、アイシン、三菱電機、アステラス、三菱UFJFGなど ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Friday, 31 January, 2014 Time Unknown 米:バーナンキFRB議長の任期満了 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 31 Jan BMO Q4 2013 Chevron 31 Jan BMO Q4 2013 MasterCard Inc. 0700 独:12月小売売上高(連邦統計庁) - 0745 仏:12月消費支出(INSEE) - 1000 ユーロ圏:1月消費者物価指数速報値(統計局) - 1000 ユーロ圏:12月失業率(統計局) - 1330 米:12月個人所得・消費支出(商務省) - 1330 米:第4・四半期雇用コスト指数(労働省) - 1445 米:1月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1815 米:フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演(テキサス州フォースワース) - "Federa l Reserve Operations and Economic Update" Saturday, 01 February, 2014 Time Unknown 米:イエレン氏がFRB議長に就任 - 0100 中国:1月PMI(国家統計局) - Sunday, 02 February, 2014 All Day タイ:総選挙 - Monday, 03 February, 2014 Time Unknown 米:1月自動車販売台数 - All Day 香港: - 休場 All Day 中国: - 休場 All Day 台湾: - 休場 All Day マレーシア: - 休場 0100 中国:1月非製造業PMI(国家統計局) - 0858 ユーロ圏:1月製造業PMI改定値 - 1358 米:1月製造業PMI改定値(マークイット) - 1400 米:イエレンFRB議長が宣誓式 - 1500 米:1月ISM製造業景気指数(ISM) - 1500 米:12月建設支出(商務省) - 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 -