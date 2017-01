再送-米金融・債券市場＝10年債利回り、約2カ月ぶり低水準　新興国不安くすぶる

(表部分の余分な但し書きを削除して再送します) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*22.00=3.6019% 前営業日終盤 102*04.00=3.6324% 10年債 米東部時間17時05分 100*27.50=2.6494% 前営業日終盤 100*15.50=2.6931% 5年債 米東部時間17時05分 100*01.00=1.4935% 前営業日終盤 99*30.25=1.5115% 2年債 米東部時間16時20分 100*02.75=0.3317% 前営業日終盤 100*01.75=0.3475% 31日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。新興国不安がくすぶる中、債券への 逃避買いが高まり、指標10年債利回りは約2カ月ぶりの低水準をつけた。 また、10年債価格の月間上昇率は、1年8カ月ぶりの大きさとなる見通し。 新興国の中銀が講じた一連の措置は経済・政治情勢をめぐる懸念払拭にはつながらず 、新興国から再び資金が流出した。 バンクオブアメリカ・メリルリンチの米金利戦略主任、プライヤ・ミスラ氏は「典型 的な質へ逃避だ」と指摘。「新興国と株価動向がこの日の動きを主導した」と述べた。 米連邦準備理事会(FRB)が発表した29日時点の外国中央銀行の財務省証券保有 高は減少、週間の減少幅としては昨年6月26日以来の大きさとなった。 一部中銀が米債を売り、通貨防衛に向けた資金を確保した可能性があるとみられてい る。 終盤の取引で、指標10年債 は11/32高、利回りは2.65%。前 日終盤は2.70%だった。一時、昨年11月初旬以来の水準となる2.646%に低下 した。 10年債利回りは月間ベースで35ベーシスポイント(bp)低下し、2012年5 月以来の大幅な下げを記録した。 30年債 は17/32高、利回りは3.606%。一時3.594%に 低下し、昨年10月終盤以来の低水準をつけた。 月末買いが膨らんだことも相場を支援した。 朝方発表された一連の米経済指標はさほど材料視されなかった。12月の米消費支出 が増加する反面、1月の米ミシガン大消費者信頼感指数と1月のシカゴ地区購買部協会景 気指数は前月から低下した。 Tボンド先物3月限 は10/32高の133―19/32。 Tノート先物3月限 は9.50/32高の125─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (unch)