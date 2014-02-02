〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ３日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月３日―７日の海外経済指標】 予想 前回 ３日（月） 0100 中国：1月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0858 ユーロ圏：1月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） 53.9 53.9 （速報値） 1358 米：１月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.7 （速報値） 1500 米：1月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 56.0 56.5 1500 米：12月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.2 1.0 Time Unknown 米：1月自動車販売台数 ４日（火） 1000 ユーロ圏：１２月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） -0.9 -1.2 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：１２月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A -4.3 （速報値） 1500 米：１２月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） -1.6 1.8 ５日（水） 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） 51.9 51.9 （速報値） 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） 53.2 53.2 （速報値） 1000 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局） - （前月比、％） -0.5 1.4 （前年比、％） N/A 1.6 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：1月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 180 238 1358 米：1月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 56.6 （速報値） 1500 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 53.8 53.0 （景気指数） N/A 55.2 ６日（木） 0030 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局） - （前月比、％） 0.4 0.7 0030 豪：12月貿易収支（連邦統計局） - （１０億豪ドル） -0.3 -0.118 1100 独：12月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） 0.4 2.1 1230 米：1月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - （1000人） N/A 30.623 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （2/1までの週、1000件） 335 348 1330 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） 2.5 3.0 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.5 -1.4 （Q3改定） 1330 米：12月貿易収支（商務省） - （10億ドル） -35.9 -34.3 ７日（金） 0145 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0700 独：12月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） 173 178 0745 仏：12月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.7 0930 英：12月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） 2.3 2.8 0930 英：12月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.5 0930 英：12月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -9.30 -9.44 1100 独：12月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） 0.5 1.9 1330 米：1月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 184 74 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 188 87 （失業率、％） 6.7 6.7 2000 米：12月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 13.00 12.32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━ 【２月３日―７日の海外行事予定】 Monday, 03 February, 2014 All Day 香港： - 休場 中国： - 休場 台湾： - 休場 マレーシア： - 休場 1400 米：イエレンＦＲＢ議長が宣誓式 - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 04 February, 2014 All Day 中国： - 休場 台湾： - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 4-Feb GB BMO BP PLC Q4 BP.L 4-Feb CH UBS AG Q4 UBSN.VX 4-Feb GB ARM HOLDINGS PLC Q4 ARM.L 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1330 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（バージニア州ウィ ンチェスター） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：ルー財務長官が債務上限引き上げの必要性について講演 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 1730 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（デトロイト） - Wednesday, 05 February, 2014 All Day 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） 中国： - 休場 海外主要企業決算発表予定 - 05 Feb 21:15 Q1 2014 Walt Disney Company 05/Feb BMO GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 GSK.L 1600 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 1730 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ＮＹ州ロチ ェスター） - 1840 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州バー ミングハム） - Thursday, 06 February, 2014 All Day 中国： - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 6-Feb CH 5:30 CREDIT SUISSE GROUP AG FINAL CSGN.VX 6-Feb DE DAIMLER AG Q4 DAIGn.DE 0800 フィリピン：金融政策決定会合 - 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 2230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フロリダ州サラ ソタ） - Friday, 07 February, 2014 0030 豪：中銀金融政策報告 -