UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（3日）＝4本、69億2569万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ３日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 Ｇ７ハイブリット証券ファンド２０１４─０２ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：５３億０１６２万円 販売会社：東海東京証券、ワイエム証券 ニッポン中小型株ファンド 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：１６億２２０７万円 販売会社：リテラ・クレア証券、 マネックス証券 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド２０１４ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 グローバル・ソブリン・ファンド２０１４ 国際投信投資顧問 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行
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