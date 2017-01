米金融・債券市場＝利回りが11月以来の低水準、弱い米製造業統計で

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時58分 103*30.00=3.5349% 前営業日終盤 102*22.00=3.6019% 10年債 米東部時間15時58分 101*15.00=2.5788% 前営業日終盤 100*27.50=2.6494% 5年債 米東部時間15時59分 100*10.50=1.4316% 前営業日終盤 100*01.00=1.4935% 2年債 米東部時間15時57分 100*04.75=0.3001% 前営業日終盤 100*02.75=0.3317% 3日の米金融・債券市場では国債利回りが昨年11月初め以来の水準に低下した。米 製造業関連指標が大幅に低下したことで、米国債に買いが入った。 米供給管理協会(ISM)が発表した1月の製造業景気指数は、指数を構成する新規 受注の低下幅が33年ぶりの大きさとなったことなどが響き、昨年5月以来の低水準とな った。 指標10年債 利回りは一時2.582%と、昨年11月1日以来の低水 準をつけた。 Tボンド先物3月限 は1─10/32高の134―29/32。 Tノート先物3月限 は21.50/32高の126─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (-0.25)