UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回りが11月以来の低水準、弱い米製造業統計で

(レート表を更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*02.50=3.5274% 前営業日終盤 102*22.00=3.6019% 10年債 米東部時間17時05分 101*16.00=2.5752% 前営業日終盤 100*27.50=2.6494% 5年債 米東部時間17時05分 100*09.75=1.4365% 前営業日終盤 100*01.00=1.4935% 2年債 米東部時間17時05分 100*05.00=0.2961% 前営業日終盤 100*02.75=0.3317% 3日の米金融・債券市場では国債利回りが昨年11月初め以来の水準に低下した。米 製造業関連指標が大幅に低下したことで、米国債に買いが入った。 米供給管理協会(ISM)が発表した1月の製造業景気指数は、指数を構成する新規 受注の低下幅が33年ぶりの大きさとなったことなどが響き、昨年5月以来の低水準とな った。 指標10年債 利回りは一時2.582%と、昨年11月1日以来の低水 準をつけた。 序盤は堅調な欧州経済指標などを背景に売られたものの、米ISM製造業統計を受け て値上がりに転じた。 TD証券の米国担当リサーチ・戦略責任者ミラン・ムルレーン氏は統計について「全 体的に弱い内容で、経済活動の大幅な減速を示唆している」と指摘。異例の寒波が主な要 因とみることができるが、問題は減速が一時的かどうかだと述べた。 7日に発表される1月の雇用統計をめぐっても、寒波の影響が懸念されている。ロイ ター調査によると、非農業部門雇用者数は18万5000人増と予想されている。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2038年から43年までに償還を迎える債 券12億4600万ドルを買い入れた。4日は2021年から23年に償還を迎える債券 22億5000万─27億5000万ドルを買い入れる。 Tボンド先物3月限 は1─10/32高の134―29/32。 Tノート先物3月限 は21.50/32高の126─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (-0.25)