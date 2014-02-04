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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月４日―１１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（火） 1000 ユーロ圏：１２月生産者物価指数（統計局）EUPPIY=ECI - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） -0.9 -1.2 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）USUBSW=ECI - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ）USREDY=ECI - 1500 米：１２月耐久財受注改定値（商務省）USDGR=ECI - （耐久財受注／前月比、％） N/A -4.3 （速報値） 1500 米：１２月製造業新規受注（商務省）USFORD=ECI - （前月比、％） -1.7 1.8 ５日（水） 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 EUPMIS=ECI - （指数） 51.9 51.9 （速報値） 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 EUPMIP=ECI - （指数） 53.2 53.2 （速報値）1000 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局）EURSLY=ECI - （前月比、％） -0.5 1.4 （前年比、％） N/A 1.61200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）USMGR=ECI - 1315 米：1月全米雇用報告（ＡＤＰ）USADP=ECI - （増減、１０００人） 180 238 1358 米：1月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット）USPMIS=ECI - （指数） N/A 56.6 （速報値） 1500 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）USNPMI=ECI - （総合指数・ＮＭＩ） 53.7 53.0 （景気指数） N/A 54.3 ６日（木） 0030 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局）AURSL=ECI AURSLQ=ECI - （前月比、％） 0.4 0.7 0030 豪：12月貿易収支（連邦統計局）AUBOGS=ECI - （１０億豪ドル） -0.3 -0.118 1100 独：12月鉱工業受注（経済技術省）DEIND=ECI - （前月比、％） 0.4 2.1 1230 米：1月米企業人員削減数（チャレンジャー社）USCHAL=ECI - （1000人） N/A 30.623 1330 米新規失業保険申請件数（労働省）USJOB=ECI - （2/1までの週、1000件） 335 348 1330 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）USLCTS=ECI - （労働生産性／前期比、年率％） 2.5 3.0 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.5 -1.4 （Q3改定） 1330 米：12月貿易収支（商務省）USTBAL=ECI - （10億ドル） -36.0 -34.3 ７日（金） 0145 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）CNPMIS=ECI - 0700 独：12月貿易収支（連邦統計庁）DETBAL=ECI - （億ユーロ） 173 178 0745 仏：12月貿易収支（税関）FRTBAL=ECI - （１０億ユーロ） N/A -5.7 0930 英：12月製造業生産（国立統計局）GBMFG=ECI - （前月比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） 2.3 2.8 0930 英：12月鉱工業生産（国立統計局）GBIP=ECI - （前月比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） N/A 2.50930 英：12月貿易収支（国立統計局）GBTBAL=ECI - （１０億ポンド） -9.30 -9.44 1100 独：12月鉱工業生産（経済技術省）DEIP=ECI - （前月比、％） 0.5 1.9 1330 米：1月雇用統計（労働省）USNFAR=ECI - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 185 74 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 185 87 （失業率、％） 6.7 6.7 2000 米：12月米消費者信用残高（ＦＲＢ）USCRED=ECI （前月比増、１０億ドル） 12.00 12.32 １０日─１５日 時間未定 １月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 482.5 １月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.1 １月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.6 １１日（火） 1230 米：1月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 93.90 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）USUBSW=ECI - 米：12月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.8 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ）USREDY=ECI - 1500 米：12月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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