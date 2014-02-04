5日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 参議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 １２月毎月勤労統計（厚労省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 アサヒ飲料 １４年方針説明会 ●主な決算 三菱自、三井物、マツダ、武田、スクエニ、バンナム ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 04 February, 2014 海外主要企業決算発表予定 - 4-Feb GB BMO BP PLC Q4 BP.L 4-Feb CH UBS AG Q4 UBSN.VX 4-Feb GB ARM HOLDINGS PLC Q4 ARM.L 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1000 ユーロ圏：12月生産者物価指数（統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（バージニア州ウィ ンチェスター） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：ルー財務長官が債務上限引き上げの必要性について講演 - 1500 米：12月耐久財受注改定値（商務省） - 1500 米：12月製造業新規受注（商務省） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1630米：財務省５２週間物ＴＢ入札 - 1730 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（デトロイト） - Wednesday, 05 February, 2014 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） 海外主要企業決算発表予定 - 05 Feb 21:15 Q1 2014 Walt Disney Company 05/Feb BMO GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 GSK.L 0400 インドネシア：第4四半期インドネシアＧＤＰ - 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 - 1000 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：1月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 1358 米：1月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1500 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1500米：タルーロＦＲＢ理事が米下院金融委員会でボルカールールについて証言（ワシン トン） - 1600 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 1730 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ＮＹ州ロチ ェスター） - 1840 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州バー ミングハム） -
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