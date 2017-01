米金融・債券市場＝国債利回り上昇、新興国不安緩和受け安全買いが後退

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時25分 102*25.50=3.5960% 前営業日終盤 104*02.50=3.5274% 10年債 米東部時間16時25分 101*02.00=2.6258% 前営業日終盤 101*16.00=2.5752% 5年債 米東部時間16時25分 100*05.75=1.4625% 前営業日終盤 100*09.75=1.4365% 2年債 米東部時間16時25分 100*04.00=0.3118% 前営業日終盤 100*05.00=0.2961% 4日の米金融・債券市場では、米国債利回りが上昇した。株式や新興国資産に対する 圧力が和らいだことで、安全資産としての米国債に対する需要が低下した。 ソシエテ・ジェネラルの国債トレーダー、リック・クリングマン氏は、前週あたりま では新興国不安や株式市場全般に対する懸念などが出ていたことで債券価格は上昇してい たが、ここにきて新興国市場や株式が回復したことで「債券に対する安全買いが後退した 」と述べた。 午後の取引で10年債 は12/32安。利回りは2.63%と、前日終 盤の2.58%から上昇した。 30年債 利回りは1─5/32安。利回りは3.60%と、3.54% から上昇した。 Tボンド先物3月限 は24/32安の134―5/32。 Tノート先物3月限 は9/32安の126─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (unch)