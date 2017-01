UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、新興国不安緩和受け安全買いが後退

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*22.00=3.6019% 前営業日終盤 104*02.50=3.5274% 10年債 米東部時間17時05分 101*00.50=2.6312% 前営業日終盤 101*16.00=2.5752% 5年債 米東部時間17時05分 100*05.00=1.4674% 前営業日終盤 100*09.75=1.4365% 2年債 米東部時間17時05分 100*04.00=0.3118% 前営業日終盤 100*05.00=0.2961% 4日の米金融・債券市場では、米国債利回りが上昇した。株式や新興国資産に対する 圧力が和らいだことで、安全資産としての米国債に対する需要が低下した。 ソシエテ・ジェネラルの国債トレーダー、リック・クリングマン氏は、前週あたりま では新興国不安や株式市場全般に対する懸念などが出ていたことで債券価格は上昇してい たが、ここにきて新興国市場や株式が回復したことで「債券に対する安全買いが後退した 」と述べた。 午後の取引で10年債 は12/32安。利回りは2.63%と、前日終 盤の2.58%から上昇した。 30年債 利回りは1─5/32安。利回りは3.60%と、3.54% から上昇した。 前日の取引では、米製造業関連指標が大幅に低下したことで米国債に買いが入り、利 回りは前年11月初め以来の水準に低下した。こうしたなか、7日発表の1月の雇用統計 に注目が集まっている。 ただ市場では、雇用統計の結果で米連邦準備理事会(FRB)の緩和縮小路線が振れ ることはないとの見方が大勢だ。RBCキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利 戦略部門責任者のマイケル・クロハティー氏は、「FRBが縮小緩和を停止するには、労 働(市場の)状況が劇的に悪化する必要がある」と述べた。 ロイターが101人のエコノミストを対象に実施した調査によると、1月は非農業部 門雇用者数が前月比18万5000人増加したとの予想が示された。 FRBは1月28─29日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、資産買い入れ額を 月額100億ドル縮小し、650億ドルとすることを決定。 緩和縮小についてリッチモンド地区連銀のラッカー総裁はこの日、「緩和縮小停止に 向けたハードルは引き続きかなり高い」と言明。労働市場の見通しが大幅に改善するまで 資産買い入れを継続するとのFRBの方針に言及したうえで、「現時点で、金融市場の動 向が労働市場の見通しに著しく影響していることは確認していない」と語った。 また、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、景気が著しく悪化、もしくはインフレ率が 想定外に上昇するような事態に陥った場合のみ、FRBは資産買い入れプログラムの縮小 ペースを加速、もしくは縮小を停止する可能性があるとの見解を示した。 財務省がこの日に実施した80億ドルの4週間物財務省短期証券(Tビル)入札では 、最高落札利回りが0.13%と、前年10月16日以来の高水準となった。 同4週間物Tビルの償還日は3月6日。連邦債務上限が次の期限となっている3月初 旬までに引き上げられないのではないかとの懸念から、2月末から3月にかけて償還を迎 えるTビルの利回りが上昇している。 Tボンド先物3月限 は24/32安の134―5/32。 Tノート先物3月限 は9/32安の126─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (unch)