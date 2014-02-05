新規上場企業の横顔：日本ＢＳ放送（3月12日東証2部上場）

［東京 ５日 ロイター］ - ３月１２日に東証２部上場予定の「日本ＢＳ放送」 <9 414.T> の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区神田駿河台 ≪事業内容≫ 放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長：目時 剛 ≪資本金≫ 27億4978万円 ≪発行済み株式数≫ 719万8516株（2014年2月4日現在） ≪従業員数≫ 67名（2013年12月31日現在） ≪業績≫ 2013年8月期 2012年8月期 売上高（千円） 7,015,583 6,249,754 経常利益（千円） 1,352,411 884,247 当期利益（千円） 1,322,712 1,030,546 １株当たり利益（円） 183.75 143.16 １株当たり純資産額（円） 1,109.38 925.63 配当（円） - - 注）2013年12月16日付けで、1株を2株に分割 ≪総資産≫ （千円） 8,880,880（2013年8月期） ≪株主資本≫ （千円） 7,985,868（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ビックカメラ 90.58 6,520,068 毎日映画社 0.77 55,670 毎日新聞社 0.68 49,160 ＮＴＴドコモ 0.56 40,000 リコー 0.56 40,000 富士フイルム 0.56 40,000 電通 0.47 34,000 シャープ 0.44 32,000 東映 0.33 24,000 富士通ゼネラル 0.33 24,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年２月１９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年２月２１日から２月２７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年２月２８日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月４日から３月７日 (以上、2014年2月4日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報