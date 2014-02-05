新規上場企業の横顔：日本ＢＳ放送（3月12日東証2部上場）

Markets |
［東京 ５日 ロイター］ - ３月１２日に東証２部上場予定の「日本ＢＳ放送」 <9 414.T> の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区神田駿河台 ≪事業内容≫ 放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長：目時 剛 ≪資本金≫ 27億4978万円 ≪発行済み株式数≫ 719万8516株（2014年2月4日現在） ≪従業員数≫ 67名（2013年12月31日現在） ≪業績≫ 2013年8月期 2012年8月期 売上高（千円） 7,015,583 6,249,754 経常利益（千円） 1,352,411 884,247 当期利益（千円） 1,322,712 1,030,546 １株当たり利益（円） 183.75 143.16 １株当たり純資産額（円） 1,109.38 925.63 配当（円） - - 注）2013年12月16日付けで、1株を2株に分割 ≪総資産≫ （千円） 8,880,880（2013年8月期） ≪株主資本≫ （千円） 7,985,868（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ビックカメラ 90.58 6,520,068 毎日映画社 0.77 55,670 毎日新聞社 0.68 49,160 ＮＴＴドコモ 0.56 40,000 リコー 0.56 40,000 富士フイルム 0.56 40,000 電通 0.47 34,000 シャープ 0.44 32,000 東映 0.33 24,000 富士通ゼネラル 0.33 24,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年２月１９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年２月２１日から２月２７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年２月２８日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月４日から３月７日 (以上、2014年2月4日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文