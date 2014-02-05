6日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 0900 参議院予算委員会 - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 岩田日銀副総裁が宮崎で講演 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） - 1400 岩田日銀副総裁が宮崎で会見- 1515 ３０年利付国債の第_非価格競争入札結果（財務省） - ●主な決算 ＪＸ、三菱重工、マクドナルド、ソニー、ルネサス、ニコン、スズキ、ローム ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 05 February, 2014 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） 海外主要企業決算発表予定 - Walt Disney Company Q1 2014 GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 GSK.L 0400 インドネシア：第4四半期インドネシアＧＤＰ - 0858 ユーロ圏：1月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 0858 ユーロ圏：1月総合ＰＭＩ改定値 - 1000 ユーロ圏：12月小売売上高（統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：1月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 1358 米：1月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1500 米：1月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1500米：タルーロＦＲＢ理事が米下院金融委員会でボルカールールについて証言（ワシン トン） - 1600 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 1730 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ＮＹ州ロチ ェスター） - 1840 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アラバマ州バー ミングハム） - Thursday, 06 February, 2014 中国： - 休場 海外主要企業決算発表予定 - CREDIT SUISSE GROUP AG FINAL CSGN.VX DAIMLER AG DAIGn.DE 0030 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局） - 0030 豪：12月貿易収支（連邦統計局） - 0800 フィリピン：金融政策決定会合 - 1100 独：12月鉱工業受注（経済技術省） - 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1230 米：1月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1330 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 1330 米：12月貿易収支（商務省） - 1500 米：タルーロＦＲＢ理事が米上院銀行委員会で金融安定とデータセキュリティについて証 言（ワシントン） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 2230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フロリダ州サラ ソタ） -
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