UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、7日の雇用統計控え警戒感

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*26.00=3.6494% 前営業日終盤 102*22.00=3.6019% 10年債 米東部時間17時05分 100*21.50=2.6711% 前営業日終盤 101*00.50=2.6312% 5年債 米東部時間17時05分 100*01.25=1.4918% 前営業日終盤 100*05.00=1.4674% 2年債 米東部時間17時05分 100*03.75=0.3157% 前営業日終盤 100*04.00=0.3118% 5日の米金融・債券市場では、1月の米雇用統計発表を7日に控え、国債利回りが上 昇した。 オートマチック・データ・プロセッシング(ADP)などが朝方発表した1月の全米 雇用報告で、民間部門雇用者数は17万5000人増となり、市場予想の18万人増とほ ぼ一致した。 これを受け、労働省が発表する1月の雇用統計でも雇用者数の堅調な伸びが示される との観測が台頭。そうなれば、これまで見られた債券価格の上昇は頭打ちになるとの見方 から、この日は利回りは上昇に転じた。 BNPパリバ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は、「過去 数週間はひたすら上昇してきたため、売り圧力が蓄積していた」とし、この日の動きは「 雇用統計に関する思惑」によるものと説明した。 ロイター調査によると、1月の非農業部門雇用者数は前月比18万5000人増加し たとの予想が示されている。 終盤の取引で10年債 利回りは2.67%で推移。3日は前年11月1 日以来の低水準となる2.57%まで低下していた。 ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ギー・レバ氏は、経済 ファンダメンタルズに大きな変化がなかったことを踏まえると、短い期間に国債利回りは 大きく低下したとし、「買いは過熱していた」と述べた。 このところ一部経済指標が軟調となっていることで、米連邦準備理事会(FRB)が 緩和縮小のペースを緩めるか、縮小を停止するとの予想も台頭。ただ、FRBが緩和縮小 路線を変更するには、経済指標が大幅に悪化する必要があるとの見方が大勢となっている 。 FRBの緩和縮小に関して、アトランタ地区連銀のロックハート総裁はこの日、FR Bは着実に資産買い入れプログラムの縮小を進め、今年終盤までに同プログラムを終了さ せる可能性があるとの見解を示した。 また、タカ派として知られるフィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁はさらに一 歩踏み込み、FRBは予定より速いペースで資産買い入れを縮小し、今年半ばまでにプロ グラムを終了するべきとの見解を示した。 財務省短期証券(Tビル)利回りはこの日も上昇。連邦債務上限が次の期限となって いる3月初旬までに引き上げられないのではないかとの懸念から、2月末から3月にかけ て償還を迎えるTビルの利回りが上昇している。 Tボンド先物3月限 は24/32安の133―13/32。 Tノート先物3月限 は8.5/32安の125─28/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (unch)