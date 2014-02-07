＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月７日―１４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（金） 0700 独：12月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） 173 178 0745 仏：12月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.7 0930 英：12月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） 2.3 2.8 0930 英：12月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） 2.3 2.5 英：12月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -9.30 -9.44 1100 独：12月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） 0.5 1.9 1330 米：1月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 185 74 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 185 87 （失業率、％） 6.7 6.7 2000 米：12月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.00 12.32 １０日─１５日 時間未定 １月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 482.5 １月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.1 １月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.6 １１日（火） 1230 米：1月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 93.90 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：12月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.6 0.5 １２日（水） 0200 中国：1月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 4.3 輸入（前年比、％） N/A 8.3 貿易収支（10億ドル） N/A 25.6 1000 ユーロ圏：12月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 1.8 （前年比、％） N/A 3.0 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1900 米：1月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A 53.2 １３日（木） 0030 豪：1月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） N/A -2.26 失業率（％） N/A 5.8 0700 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.2 （速報値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （２／８までの週、１０００件） N/A 331 1330 米：1月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.7 1500 米：12月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.5 0.4 １４日（金） Time Unknown 中国：1月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.3 中国：1月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.4 0630 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A -0.1 （Ｑ３） 0700 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - （前期比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.3 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 17.1 1330 米：1月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.1 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.4 1415 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.3 0.3 （設備稼働率、％） 79.3 79.2 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） N/A 81.2 （1月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━