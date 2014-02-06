〔テクニカルデータ〕東証1部ＲＳＩランキング＝6日

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［東京 ６日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、ＲＳＩ（相対力指数）のラ ンキング（上位・下位１５位ずつ）は以下の通り。 [RSI 70以上(上位）] 0.17%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 東洋機械金属 76.67 02 岩崎電気 74.44 03 吉野家ＨＬＤＧ 70.14 [RSI 30以下(下位）] 3.79%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 ジェイアイエヌ 16.78 02 コカ・コーラウエスト 19.41 03 武田薬品工業 24.20 04 大東建託 24.45 05 福島工業 24.49 06 日本新薬 25.04 07 イオン 25.21 08 東海旅客鉄道 25.83 09 名村造船所 26.01 10 富士機械製造 26.39 11 小野薬品工業 26.74 12 ダイヘン 26.97 13 関西スーパーマーケット 27.14 14 ダイユーエイト 27.21 15 ＳＢＩ ＨＬＤＧ 27.23 （*）：ＲＳＩが７０以上、または３０以下の銘柄数の割合
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