再送-7日の国内・海外経済指標と行事予定

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(予定を追加して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0850 ２０１４年１月末の外貨準備等の状況（財務省） 1030 ５年利付国債(２月債)の発行予定額等（財務省） 1330 ホンダモータースポーツ計画説明会 1400 12月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） ●主な決算 国際石油開発、いすゞ、クボタ、オリンパス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Thursday, 06 February, 2014 中国： - 休場 海外主要企業決算発表予定 - CREDIT SUISSE GROUP AG FINAL CSGN.VX DAIMLER AG DAIGn.DE 0030 豪：12月・第4・四半期小売売上高（連邦統計局） - 0030 豪：12月貿易収支（連邦統計局） - 0800 フィリピン：金融政策決定会合 - 1100 独：12月鉱工業受注（経済技術省） - 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1230 米：1月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1330 米：第4・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - 1330 米：12月貿易収支（商務省） - 1500 米：タルーロＦＲＢ理事が米上院銀行委員会で金融安定とデータセキュリティについて証 言（ワシントン） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 2230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（フロリダ州サラ ソタ） - Friday, 07 February, 2014 海外主要企業決算発表予定 - 特になし 0030 豪：中銀金融政策報告 - 0145 中国：1月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0700 独：12月貿易収支（連邦統計庁） - 0745 仏：12月貿易収支（税関） - 0930 英：12月製造業生産（国立統計局） - 0930 英：12月鉱工業生産（国立統計局） - 0930 英：12月貿易収支（国立統計局） - 1100 独：12月鉱工業生産（経済技術省） - 1330 米：1月雇用統計（労働省） - 2000 米：12月米消費者信用残高（ＦＲＢ） -
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