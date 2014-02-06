ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 07 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：５年利付国債(２月債)の発行予定額等 - 1330 ホンダモータースポーツ計画説明会 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - Monday, 10 February, 2014 Time Unknown 日本：1月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0850 日本：12月経常収支（財務省） - 0850 日本 １月貸出・預金動向─日銀 - １月貸出・預金動向─日銀 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1530 日本：経団連会長会見 - Wednesday, 12 February, 2014 0850 日本：１２月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：12月機械受注（内閣府） 0850 日本：１月マネーストック - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２０年利付国債（２月債）の発行予定額等 - 1100 日本：イオン トップバリュ説明 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1500 日本：１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1700 日本：サッポロホールディングス １４―１６中期経営計画説明会 - 上條社長が出席 Thursday, 13 February, 2014 0850 日本：１月企業物価（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1330 三菱自動車新型軽自動車「ｅＫスペース」発表会 - 益子社長出席 1700 *日本：諮問会議民間議員取材（中川） - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1530 日本：1月投信概況 - Monday, 17 February, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府）

1100 日本：サッポロビール エビスブランド戦略説明会 - 1330 日本：12月鉱工業生産確報（経産省）） - Tuesday, 18 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - Wednesday, 19 February, 2014 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 日本 ２月日銀金融経済月報 - ２月日銀金融経済月報 Thursday, 20 February, 2014 0830 日本：2月ロイター短観 - 0850 日本：1月貿易統計（財務省） - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0700 日本：2月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀１月会合議事要旨 - 1230 日本：味の素 １４―１６中期経営計画発表 Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Thursday, 27 February, 2014 1600 日本：佐藤日銀審議委員講演 - Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：１月完全失業率 - 0830 日本：１月有効求人倍率 - 0830 日本：１月全世帯消費支出 - 0850 日本：1月鉱工業生産速報（経産省）） - 0850 日本：1月商業販売統計経産省） - 1230 日本：2月国際投資戦略調査 - 1400 日本：1月住宅着工戸数（国交省） - Tuesday, 04 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：１月毎月勤労統計（厚労省） - Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Monday, 10 March, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - Wednesday, 12 March, 2014 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：1─3月法人企業景気予測調査 - 1400 日本 ３月日銀金融経済月報 -

Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本 日銀２月会合議事要旨 - Monday, 17 March, 2014 0850 日本：8月経常収支（財務省） - Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Wednesday, 19 March, 2014 0850 日本：２月貿易統計（財務省） - Friday, 21 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Tuesday, 25 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Friday, 28 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：２月完全失業率 - 0830 日本：２月有効求人倍率 - 0830 日本：２月全世帯消費支出 - Monday, 31 March, 2014 1230 日本：３月国際投資戦略調査 -