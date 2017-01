ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は[JP/FOR]でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。

Friday, 07 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本:5年利付国債(2月債)の発行予定額等 - 1330 ホンダモータースポーツ計画説明会 1400 日本:12月景気動向指数CI速報値(内閣府) - Monday, 10 February, 2014 Time Unknown 日本:1月景気ウォッチャー調査(内閣府) - 0850 日本:12月経常収支(財務省) - 0850 日本 1月貸出・預金動向─日銀 - 1月貸出・預金動向─日銀 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(1月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1530 日本:経団連会長会見 - Wednesday, 12 February, 2014 0850 日本:12月第3次産業活動指数(経済産業省) - 0850 日本:12月機械受注(内閣府) 0850 日本:1月マネーストック - 1030 日本:流動性供給入札 - 1030 日本:20年利付国債(2月債)の発行予定額等 - 1100 日本:イオン トップバリュ説明 1245 日本:流動性供給入札結果 - 1500 日本:1月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) - 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1700 日本:サッポロホールディングス 14―16中期経営計画説明会 - 上條社長が出席 Thursday, 13 February, 2014 0850 日本:1月企業物価(日銀) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫短期証券の入札予定額 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1330 三菱自動車新型軽自動車「eKスペース」発表会 - 益子社長出席 1700 *日本:諮問会議民間議員取材(中川) - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本:5年利付国債の入札発行 - 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本:5年利付国債の入札結果 - 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1530 日本:1月投信概況 - Monday, 17 February, 2014 All Day 日本:日銀金融政策決定会合・1日目 - 0850 日本:10─12月期GDP1次速報(内閣府) 0850 日本:10─12月期GDP1次速報(内閣府)

1100 日本:サッポロビール エビスブランド戦略説明会 - 1330 日本:12月鉱工業生産確報(経産省)) - Tuesday, 18 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本:日銀金融政策決定会合・2日目 - Wednesday, 19 February, 2014 1400 日本:12月景気動向指数CI改訂(内閣府) - 1500 日本 2月日銀金融経済月報 - 2月日銀金融経済月報 Thursday, 20 February, 2014 0830 日本:2月ロイター短観 - 0850 日本:1月貿易統計(財務省) - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0700 日本:2月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀1月会合議事要旨 - 1230 日本:味の素 14―16中期経営計画発表 Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Thursday, 27 February, 2014 1600 日本:佐藤日銀審議委員講演 - Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本:1月完全失業率 - 0830 日本:1月有効求人倍率 - 0830 日本:1月全世帯消費支出 - 0850 日本:1月鉱工業生産速報(経産省)) - 0850 日本:1月商業販売統計経産省) - 1230 日本:2月国際投資戦略調査 - 1400 日本:1月住宅着工戸数(国交省) - Tuesday, 04 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本:1月毎月勤労統計(厚労省) - Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Monday, 10 March, 2014 All Day 日本:日銀金融政策決定会合・1日目 - 0850 日本:10─12月期GDP2次速報(内閣府) Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本:日銀金融政策決定会合・2日目 - Wednesday, 12 March, 2014 0850 日本:1月第3次産業活動指数(経済産業省) - 0850 日本:1─3月法人企業景気予測調査 - 1400 日本 3月日銀金融経済月報 -

Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本 日銀2月会合議事要旨 - Monday, 17 March, 2014 0850 日本:8月経常収支(財務省) - Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Wednesday, 19 March, 2014 0850 日本:2月貿易統計(財務省) - Friday, 21 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Tuesday, 25 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Friday, 28 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本:2月完全失業率 - 0830 日本:2月有効求人倍率 - 0830 日本:2月全世帯消費支出 - Monday, 31 March, 2014 1230 日本:3月国際投資戦略調査 -