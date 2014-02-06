UPDATE 1-フィリピン中銀、政策金利を予想どおり3.50％に据え置き

(内容を追加しました) ［マニラ ６日 ロイター］ - フィリピン中銀は、政策金利の翌日物借入金利を過 去最低水準の３．５０％に据え置いた。インフレは制御可能との見解を示した。 ロイター調査によると、エコノミスト１１人のうち１０人が据え置きを予想していた 。残りの１人は０．２５％の利上げを予想していた。 据え置きは１０カ月連続。 短期特別預金口座（ＳＤＡ）適用金利も２．０％に据え置いた。 テタンコ総裁は記者団に対し、「悪天候による食品価格の最近の上昇でインフレ率は やや上昇しているが、基本見解によると、今後もインフレは目標レンジの範囲内で推移す る見通しだ」と語った。 中銀は、今年の平均インフレ率予想を４．３％と、これまでの４．５％から下方修正 した。２０１５年については３．２４％から３．３％にやや上方修正した。 テタンコ総裁は前日、インフレが今後数カ月間で加速する見通しであるため、政策金 利を据え置く余地が狭まっている可能性があるとの認識を示していた。 １月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比４．２％上昇し、中銀の今年の目標レ ンジである３─５％の中心値を２カ月連続で上回っている。 フィリピンのインフレと金利のグラフィックはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/fem28s これまでの金利の推移は以下の通り。（金利はオーバーナイト、単位％） 発表月 借入金利 貸出金利 ---------------------------------------------------------- Feb 2014 3.50 5.50 Dec 2013 3.50 5.50 Oct 2013 3.50 5.50 Sept 2013 3.50 5.50 July 2013 3.50 5.50 June 2013 3.50 5.50 April 2013 3.50 5.50 March 2013 3.50 5.50 January 2013 3.50 5.50 December 2012 3.50 5.50 October 2012 3.50 5.50 September 2012 3.75 5.75 July 2012 3.75 5.75 June 2012 4.00 6.00 April 2012 4.00 6.00 March 2012 4.00 6.00 January 2012 4.25 6.25 December 2011 4.50 6.50 October 2011 4.50 6.50 September 2011 4.50 6.50 July 2011 4.50 6.50 June 2011 4.50 6.50 May 2011 4.50 6.50 March 2011 4.25 6.25 February 2011 4.0 6.0 December 2010 4.0 6.0 November 2010 4.0 6.0 October 2010 4.0 6.0 August 2010 4.0 6.0 July 2010 4.0 6.0 June 2010 4.0 6.0 April 2010 4.0 6.0 March 2010 4.0 6.0 January 2010 4.0 6.0 December 2010 4.0 6.0 November 2009 4.0 6.0 October 2009 4.0 6.0 August 2009 4.0 6.0 July 2009 4.0 6.0 May 2009 4.25 6.25 April 2009 4.50 6.5 March 2009 4.75 6.75 January 2009 5.0 7.0 December 2008 5.5 7.5 November 2008 6.0 8.0