UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回りが1週間ぶり高水準、雇用統計控えポジション調整

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*13.50=3.6708% 前営業日終盤 101*26.00=3.6494% 10年債 米東部時間17時05分 100*12.50=2.7040% 前営業日終盤 100*21.50=2.6711% 5年債 米東部時間17時05分 99*29.00=1.5196% 前営業日終盤 100*01.25=1.4918% 2年債 米東部時間17時05分 100*03.25=0.3235% 前営業日終盤 100*03.75=0.3157% 6日の米金融・債券市場では、国債利回りが1週間ぶりの水準に上昇した。翌日に発 表される1月の雇用統計では堅調な雇用の伸びが示されるとの予想が広まっていることか ら、ポジション調整の動きが出た。 午後の取引で10年債 は10/32安、利回りは2.71%。同利回り は3日、前年11月1日以来の低水準となる2.57%まで低下していた。 米国債利回りは前月、新興国不安が強まったことで安全資産とされる米国債の需要が 高まったことなどにより低下。ただ、新興国市場の動揺が収まり、米経済指標が好調で米 連邦準備理事会(FRB)が緩和縮小を継続する地合いが整えば、利回りは再び上昇に転 じる可能性があるとの見方が出ていた。 グッケンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の国債トレーディング部門マネジン グ・ディレクター、ジェイソン・ローガン氏は、「新興国に起因する資産の逃避懸念と、 FRBが買い入れを縮小させているとの事実のせめぎ合いが当面は続く」との見方を示し た。 労働省が朝方発表した2月1日までの週の新規失業保険申請件数は、季節調整済みで 前週比2万件減の33万1000件。予想以上の減少となり、労働市場が堅調であること が示された。 ロイター調査では、1月の雇用統計では非農業部門雇用者数が18万5000人増加 したと予想されている。ただ一部トレーダーの間では、増加数は16万─17万人にとど まるとの予想も出ている。 この日に発表された他の経済指標では、商務省が発表した12月の貿易収支(季節調 整後、国際収支ベース)は387億ドルの赤字となり、前月から12%拡大した。赤字拡 大の主因は輸出の減少だったため、これが1月も継続していた場合、第1・四半期の成長 率の重しとなる恐れがある。 FRBは1月の連邦公開市場委員会(FOMC)で、債券買い入れの規模を月額65 0億ドルに100億ドル縮小することを決定。 この日は買い入れの一環として、2040─2043年に償還を迎える債券、12億 5000万ドルの買い入れを実施した。7日は5億─7億5000万ドルの買い入れを実 施する。 財務省はこの日、10日に総額840億ドルの13週間物短期証券(Tビル)と26 週間物Tビル入札を実施すると発表。発行額が予想を大幅に上回ったことから、国債利回 りを押し上げる要因になった。 3カ月物Tビル と6カ月物Tビル の利回りは共に一時0.08 %近辺まで上昇し、それぞれ12月31日以来、1月9日以来の高水準をつけた。 Tボンド先物3月限 は12/32安の133―1/32。 Tノート先物3月限 は8.5/32安の125─19.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (-0.25)