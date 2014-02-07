新規上場日程一覧（7日現在）

注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ ＪＱ＝ジャスダック 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ（外国株） アキュセラ・インク 4589 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 2/13 920万株・0万株(138万株) 100(予定) （公開価格） （仮条件） （主幹事） 1800 1650─1800 三菱ＵＦＪモルガン・スタ ンレー証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック サイバーリンクス 3683 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 3/6 25万株・なし(3.75万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2/25 2/14 みずほ証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 日本ＢＳ放送 9414 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 3/12 138万株・95万株(34.95万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2/28 2/19 野村証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ エンバイオ・ホールディングス 6092 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 3/12 105万株・7.85万株(16.92万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 3/4 2/24 ＳＭＢＣ日興証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証 ダイキョーニシカワ 4246 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 3/13 330万株・35.55万株(54.83万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 3/4 2/24 野村証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証・名証１部 レシップホールディングス 7213 （上場日） 2/12 （既上場市場） 東証・名証２部 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東２ ファーマライズホールディングス 2796 （上場日） 2/17 （既上場市場） ジャスダック ------------------ ------------------------------------- -----------