米金融・債券市場＝利回り低下、予想下回る雇用統計受け

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*09.00=3.6786% 前営業日終盤 101*13.50=3.6708% 10年債 米東部時間17時05分 100*17.00=2.6875% 前営業日終盤 100*12.50=2.7040% 5年債 米東部時間17時05分 100*04.25=1.4722% 前営業日終盤 99*29.00=1.5196% 2年債 米東部時間17時05分 100*04.25=0.3074% 前営業日終盤 100*03.25=0.3235% 7日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。朝方発表された1月の雇用統 計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったことで、連邦準備理事会(FRB )が緩和縮小を進めるなかでも、経済が勢いを失っていることが意識された。 雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比11万3000人増となり、予想の18 万5000人増を大きく下回った。ただ、失業率は5年ぶりの水準となる6.6%に低下 した。 FRBは失業率が少なくとも6.5%に低下するまではゼロ金利政策を維持するとの フォワードガイダンスを導入。失業率が急速に低下しているため、FRBにとり、フォワ ードガイダンスの微調整が今月就任したばかりのイエレン新議長の下で急務となりそうだ 。 イエレン議長は就任後初の議会証言を11日と13日に行う。 終盤の取引で10年債 は7/32高。利回りは2.68%と、雇用統計 発表前の2.72%から低下した。 30年債 は2/32高。利回りは3.67%と、3.68%から低下し た。 5年債は は9/32高、7年債 は10/32高と、他をアウト パフォームした。 雇用統計がより堅調になると予想していた向きからのショートカバーが入ったことも 、国債価格上昇の要因となった。 ただ、今回の雇用統計は予想を下回ったものの、FRBの緩和縮小路線は振れないと 見られている。 ウィリアムズ・キャピタルの債券トレーディング部門責任者のデビッド・コード氏は 、FRBが緩和縮小路線を変更するには「(経済指標が)大幅に悪化するか、今回の雇用 統計に見られたような弱いトレンドが1、2カ月継続する必要がある」としている。 FRBは12月と1月の連邦公開市場委員会(FOMC)で、債券買い入れ規模をそ れぞれ月額100億ドル縮小させることを決定。買い入れ規模は現在、月額650億ドル となっている。次回のFOMCは3月に予定されている。 米経済の力強さを見極めるため、13日に商務省が発表する1月の小売売上高が注目 されている。 Tボンド先物3月限 は9/32高の133―10/32。 Tノート先物3月限 は11.5/32高の125─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-1.00)