〔今週の主要材料〕海外市場

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［東京 １０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１０日―１４日の海外経済指標】 予想 前回 １０日─１５日 中国：1月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 482.5 中国：1月新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.1 中国：1月Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.6 １１日（火） 1230 米：1月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 93.90 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1500 米：12月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.5 １２日（水） 0200 中国：1月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 4.3 輸入（前年比、％） N/A 8.3 貿易収支（10億ドル） N/A 25.6 1000 ユーロ圏：12月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.3 1.8 （前年比、％） 1.8 3.0 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1900 米：1月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A 53.2 １３日（木） 0030 豪：1月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） +1.5 -2.26 失業率（％） 5.8 5.8 0700 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） -0.6 -0.6 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） -0.7 -0.7 （前年比、％） 1.2 1.2 （速報値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （２／８までの週、１０００件） 330 331 1330 米：1月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.0 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.1 0.7 1500 米：12月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 １４日（金） 時間未定 中国：1月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.3 中国：1月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.4 0630 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.2 -0.1 （Ｑ３） 0700 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.3 1.1 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 0.4 -0.3 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.1 1330 米：1月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.0 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.4 1415 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.3 （設備稼働率、％） 79.3 79.2 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 80.7 81.2 （1月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１０日―１４日の海外行事予定】 １０日（月） 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - １１日（火） 1400 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（デラウェア 州ニューアーク） - 1500 米：イエレンＦＲＢ副議長が下院金融委員会で米経済と金融政策について証言（ワシント ン） - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省３年債入札 - １２日（水） 時間未定 イタリア：国債入札 - 英：中銀四半期インフレ報告 - 0100 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加（カリフォルニア州スタン フォード） - 討論テーマ「The Path to Financial Stability」 0110 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が米経済見通しについて講演（ダラス） - 1345 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ニューヨー ク） - "Economic and Monetary Policy Challenges Facing the U.S. and Eurozone in 201 4" 1800 米：財務省１０年債入札 - １３日（木） 時間未定 イタリア：国債入札 - 中・長期債 インドネシア：中銀金融政策決定会合 - 韓国：中銀金融政策決定会合 - 1530 米：イエレンＦＲＢ副議長が上院銀行委員会で米経済と金融政策について証言（ワシント ン） - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 - 1800 米：財務省３０年債入札 - １４日（金） 特になし
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