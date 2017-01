再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(一部行事予定の表記を修正しました) [東京 10日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2月10日―14日の海外経済指標】 予想 前回 10日─15日 中国:1月新規融資(中国人民銀行) (10億元) N/A 482.5 中国:1月新規融資伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) N/A 14.1 中国:1月M2伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) N/A 13.6 11日(火) 1230 米:1月米中小企業楽観度指数(NFIB) (指数) N/A 93.90 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1500 米:12月米卸売在庫(商務省) (前月比、%) 0.5 0.5 12日(水) 0200 中国:1月中国貿易統計(税関当局) 輸出(前年比、%) N/A 4.3 輸入(前年比、%) N/A 8.3 貿易収支(10億ドル) N/A 25.6 1000 ユーロ圏:12月ユーロ圏鉱工業生産(統計局) (前月比、%) -0.3 1.8 (前年比、%) 1.8 3.0 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1900 米:1月米財政収支(財務省) (10億ドル) N/A 53.2 13日(木) 0030 豪:1月雇用統計(連邦統計局) 就業者数増減(前月比、万人) +1.5 -2.26 失業率(%) 5.8 5.8 0700 独:1月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) (前月比、%) -0.6 -0.6 (前年比、%) 1.3 1.3 EU基準(前月比、%) -0.7 -0.7 (前年比、%) 1.2 1.2 (速報値) 1330 米新規失業保険申請件数(労働省) (2/8までの週、1000件) 330 331 1330 米:1月小売売上高(商務省) (前月比、%) 0.0 0.2 (自動車除く/前月比、%) 0.1 0.7 1500 米:12月企業在庫(商務省) (前月比、%) 0.4 0.4 14日(金) 時間未定 中国:1月中国CPI(国家統計局) (前月比、%) N/A 0.3 中国:1月中国PPI(国家統計局) (前年比、%) N/A -1.4 0630 仏:第4・四半期GDP速報値(INSEE) (前期比、%) 0.2 -0.1 (Q3) 0700 独:第4・四半期GDP速報値(連邦統計庁) (前期比、%) 0.3 0.3 (前年比、%) 1.3 1.1 (Q3) 1000 ユーロ圏:第4・四半期GDP速報値(統計局) (前期比、%) 0.2 0.1 (前年比、%) 0.4 -0.3 (Q3) 1000 ユーロ圏:12月貿易収支(統計局) (10億ユーロ) N/A 17.1 1330 米:1月輸出入物価(労働省) (輸入物価/前月比、%) 0.0 0.0 (輸出物価/前月比、%) 0.1 0.4 1415 米:1月鉱工業生産(FRB) (指数/前月比、%) 0.3 0.3 (設備稼働率、%) 79.3 79.2 1455 米:2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 (指数) 80.7 81.2 (1月確報) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2月10日―14日の海外行事予定】 10日(月) 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 11日(火) 1400 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演(デラウェア 州ニューアーク) - 1500 米:イエレンFRB議長が下院金融委員会で米経済と金融政策について証言(ワシントン ) - 1630 米:財務省4週間物TB入札 - 1800 米:財務省3年債入札 - 12日(水) 時間未定 イタリア:国債入札 - 英:中銀四半期インフレ報告 - 0100 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加(カリフォルニア州スタン フォード) - 討論テーマ「The Path to Financial Stability」 0110 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が米経済見通しについて講演(ダラス) - 1345 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加(ニューヨー ク) - "Economic and Monetary Policy Challenges Facing the U.S. and Eurozone in 201 4" 1800 米:財務省10年債入札 - 13日(木) 時間未定 イタリア:国債入札 - 中・長期債 インドネシア:中銀金融政策決定会合 - 韓国:中銀金融政策決定会合 - 1530 米:イエレンFRB議長が上院銀行委員会で米経済と金融政策について証言(ワシントン ) - 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 米:財務省インフレ指数連動30年債入札条件 - 1800 米:財務省30年債入札 - 14日(金) 特になし