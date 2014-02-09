UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越し増加　ユーロは売り越しに転じる＝ＣＦＴＣ

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(内容を追加しました) ［ニューヨーク ７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表し たＩＭＭ通貨先物の取組（２月４日までの週）によると、投機筋のドルの買い越しは、２ 週間超ぶりの低水準だった前週から増加した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、２０７億２０００万ドルの買い越し。前週の買い越し額は１７１億８００ ０万ドルで１１月１９日以来の低水準だった。 投機筋のドル買い越しは１４週連続で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が量的緩和の縮 小を継続するとみていることを示している。 ユーロのロングが大幅に減少し、売り越しに転じた。円は、ショートが減少し、売り 越しが若干減少した。 円 04Feb2014 week Prior week Long 15,896 15,977 Short 92,725 102,169 Net -76,829 -86,192 ユーロ 04Feb2014 week Prior week Long 67,614 86,963 Short 81,224 72,616 Net -13,610 14,347 ポンド 04Feb2014 week Prior week Long 52,098 63,359 Short 41,147 41,187 Net 10,951 22,172 スイスフラン 04Feb2014 week Prior week Long 13,236 11,389 Short 11,016 11,830 Net 2,220 -441 カナダドル 04Feb2014 week Prior week Long 29,439 25,976 Short 89,739 88,765 Net -60,300 -62,789 豪ドル 04Feb2014 week Prior week Long 11,696 13,997 Short 67,219 79,720 Net -55,523 -65,723 メキシコペソ 04Feb2014 week Prior week Long 13,694 20,730 Short 48,209 56,046 Net -34,515 -35,316 ニュージーランドドル 04Feb2014 week Prior week Long 14,588 16,606 Short 6,556 6,921 Net 8,032 9,685
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