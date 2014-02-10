ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Monday, 10 February, 2014 Time Unknown 中国：1月マネーサプライＭ２・人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - 10日から15日の間に発表 0850 日本：12月経常収支（財務省） - 0850 日本 １月貸出・預金動向─日銀 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中:指定報告機関ベース) - 0900 日本：衆議院予算委員会 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1400 日本：1月消費動向調査（内閣府） - 1400 日本：国債および借入金ならびに政府保証債務現在高（１３年１２月末） - 1500 日本：1月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1530 日本：経団連会長会見 - Tuesday, 11 February, 2014 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2130 米：1月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（デラウェア州ニューアーク） - Wednesday, 12 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0000 米：12月卸売在庫（商務省） - 0000 米：イエレンＦＲＢ議長が下院金融委員会で米経済と金融政策について証言（ワシントン） - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：１２月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：12月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比-4.1％） 0850 日本：１月マネーストック - 1000 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加（カリフォルニア州スタンフォード） - 討論テーマ「The Path to Financial Stability」 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２０年利付国債（２月債）の初行予定額等 - 1100 中国：1月貿易統計 - 1100 日本：イオン トップバリュ説明会 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1500 日本：１月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1700 日本：サッポロホールディングス １４―１６年中期経営計画説明会 - 1900 ユーロ圏：12月鉱工業生産（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2245 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ニューヨーク） - "Economic and Monetary Policy Challenges Facing the U.S. and Eurozone in 2014" Thursday, 13 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：財務省１０年債入札 - 0400 米：1月財政収支（財務省） - 0850 日本：１月企業物価（日銀） - 0930 豪：1月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1430 KDDI「auの新構想説明会」 - 1600 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月小売売上高（商務省） - Friday, 14 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：1月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Time Unknown 中国：1月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─１９日に発表予定 All Day タイ：万仏節 - 休場 0000 米：12月企業在庫（商務省） - 0030 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で米経済と金融政策について証言（ワシントン） - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 - 0300 米：財務省３０年債入札 - 0850 日本：外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1530 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - 1530 日本：1月投信概況 - 1600 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1900 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1900 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） - 2230 米：1月輸出入物価（労働省） - 2315 米：1月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2315 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2355 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 17 February, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - All Day 米：プレジデンツデー - 休場 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ1次速報（内閣府） （予測、前期比0.7％、年率2.8％） - 1100 日本：サッポロビール エビスブランド戦略説明会 - 1330 日本：12月鉱工業生産確報（経産省）） - Tuesday, 18 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 1800 ユーロ圏：12月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - 1830 英：1月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：1月生産者物価指数（国立統計局） - 1900 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2100 トルコ：政策金利発表 - 2230 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2300 米：12月対米証券投資（財務省） - Wednesday, 19 February, 2014 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：12月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 日本 ２月日銀金融経済月報 - 1830 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1830 英：1月中銀金融政策委員会の議事録 - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2230 米：1月卸売物価指数（労働省） - 2230 米：1月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 20 February, 2014 Time Unknown 日本：１月外国投信概況 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0215 米：アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しについて講演（ジョージア州マーコン） - 0300 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ワシントン） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 0400 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 - 0830 日本：2月ロイター短観 - 0850 日本：1月貿易統計（財務省） - 0900 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済見通しと金融政策への影響について 1645 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1830 英：1月小売売上高（国立統計局） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月消費者物価指数（労働省） - 2258 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0000 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 - 0700 日本：2月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀１月会合議事要旨 - 日銀１月会合議事要旨 1230 日本：味の素 １４―１６中期経営計画発表 - 社長出席 Saturday, 22 February, 2014 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - 0000 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0310 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - "U.S. Economy and Monetary Policy" Sunday, 23 February, 2014 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） -