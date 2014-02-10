新規上場企業の横顔：ダイキョーニシカワ（3月13日東証上場）

［東京 １０日 ロイター］ - ３月１３日に東証上場予定の「ダイキョーニシカワ 」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 広島県安芸郡坂町北新地 ≪事業内容≫ 自動車樹脂部品の製造・販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長：岡 徹 ≪資本金≫ 19億4342万円 ≪発行済み株式数≫ 1479万4100株（2014年2月7日現在） ≪従業員数≫ 2317名（2014年1月31日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 80,268 79,744 経常利益（百万円） 4,227 2,582 当期利益（百万円） 2,494 938 １株当たり利益（円） 168.65 63.41 １株当たり純資産額（円） 1,516.02 1,336.34 配当（円） 150.00 100.00 注）2014年1月9日付けで、1株を10株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 87,655 83,729 経常利益（百万円） 4,248 3,712 当期利益（百万円） 2,497 2,166 １株当たり利益（円） 168.82 146.42 １株当たり純資産額（円） 1,652.28 1,404.10 ≪総資産≫ （百万円） 69,824（2013年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 22,428（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＨＣＰ─１号投資事業有限責任組合 30.57 4,522,690 西川ゴム工業 15.34 2,269,200 イノアックコーポレーション 6.63 981,150 三菱商事プラスチック 6.63 981,150 住友商事 6.04 893,420 三井物産 5.45 805,680 広島銀行 5.00 739,700 マツダ 5.00 739,700 ニシカワオブアメリカインク 4.66 689,620 社員持ち株会 3.91 579,070 ≪監査人≫ 有限責任あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年２月２４日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１４年２月２５日から３月３日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年３月４日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月５日から３月１０日 (以上、2014年2月7日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報