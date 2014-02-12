＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月１２日―１９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５日までに発表予定 時間未定 1月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 1100 482.5 1月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.9 14.1 1月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.2 13.6 １２日（水） 1000 ユーロ圏：12月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.3 1.8 （前年比、％） 1.8 3.0 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1900 米：1月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A 53.2 １３日（木） 0030 豪：1月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） +1.5 -2.26 失業率（％） 5.8 5.8 0700 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） -0.6 -0.6 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） -0.7 -0.7 （前年比、％） 1.2 1.2 （速報値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （２／８までの週、１０００件） 330 331 1330 米：1月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.0 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.1 0.7 1500 米：12月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.4 １４日（金） 時間未定 中国：1月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.3 中国：1月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -1.4 0630 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.2 -0.1 （Ｑ３） 0700 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.3 1.1 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 0.4 -0.3 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.1 1330 米：1月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.1 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.0 0.4 1415 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.3 （設備稼働率、％） 79.3 79.2 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 80.6 81.2 （1月確報） １７日（月） 特になし １８日（火） 0900 ユーロ圏：12月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 27.4 （季調後、１０億ユーロ） N/A 23.5 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.0 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.8 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.2 産出（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.0 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） N/A 61.7 （現況指数） N/A 41.2 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） N/A 12.51 1400 米：12月対米証券投資（財務省） - １９日（水） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.1 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 0.975 0.999 （許可件数／年率、万戸） N/A 0.991 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━