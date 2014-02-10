〔表〕米財務省72日物出納管理証券、最高落札金利は0.090％

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［ワシントン １０日 ロイター］ - 米財務省が実施した７２日物出納管理証券（ キャッシュ・マネジメント・ビル）入札結果は以下の通り。 最高落札金利 0.090％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.050％ 債券相当利回り 0.091％ 落札価格 99.982000 最高利回り落札比率 99.62％ カバー（応札倍率） 3.38倍 （以下の単位はドル） 落札総額 50,000,285,000 応札総額 169,059,960,000 競争入札 49,995,325,000 非競争入札 4,960,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年2月11日 償還日 2014年4月24日
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