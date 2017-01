米金融・債券市場＝横ばいから小幅安、イエレンＦＲＢ議長の議会証言待ち

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*23.00=3.6545% 前営業日終盤 101*09.00=3.6786% 10年債 米東部時間17時05分 100*21.00=2.6729% 前営業日終盤 100*17.00=2.6875% 5年債 米東部時間17時05分 100*04.00=1.4738% 前営業日終盤 100*04.25=1.4722% 2年債 米東部時間16時07分 100*04.00=0.3113% 前営業日終盤 100*04.25=0.3074% 10日の米金融・債券市場は薄商いの中、国債価格が変わらずから小幅安となった。 市場は、今週予定されている長期債入札や就任後初となるイエレン米連邦準備理事会 (FRB)議長の議会証言に注目している。イエレン議長は11日に下院金融委員会で、 続いて13日に上院銀行住宅都市委員会で定例証言を行う。 アクション・エコノミクスの債券マネジャー、キム・ルパート氏は「きょうは手掛り 難で方向感を欠いた。市場はイエレン議長の議会証言待ちだ」とし、「最近の相場動向を 受けたポジション調整が優勢だった」と指摘した。 雇用者数の伸びが弱い雇用統計が2カ月続いたものの、イエレン議長は均衡の取れた 米景気認識を示し、緩和縮小路線の継続を示唆すると見込まれている。 午後の取引で、指標10年債 は2/32安。利回りはほぼ変わらずの2 .68%。 30年債 は2/32安。利回りは3.66%と前週末から小動きだった 。 5年債 は2/32安。利回りは1.47%。 7年債 は1/32安。利回りは2.12%。 米財務省は同日、 840億ドルの3カ月物、6カ月物短期証券(Tビル)、および 500億ドルの172日出納管理証券の入札を実施した。 3カ月物、および6カ月物Tビル入札は、最高落札利回りが昨年10月以来の高水準 となり、落札総額は過去最高水準にのぼった。月内に連邦債務上限の引き上げで議会の合 意がまとまらないとの懸念が背景にある。 最高落札利回りは、5月15日償還の3カ月物が0.095%、8月14日償還の6 カ月物が0.11%だった。 財務省はこの他、週内に300億ドルの3年債、240億ドルの10年債、160億 ドルの30年債入札を実施する。 アナリストによると、3年債への国内需要は改善傾向にある。バークレイズ・キャピ タルはリサーチノートで「国内ファンドによる需要が改善のけん引役」としており、「3 カ月移動平均ベースで、国内ファンド勢の参加率は25%に上昇しており、1年ぶりの高 水準だ」と指摘した。 アクション・エコノミクスのルパート氏は「全般的に需要は弱含んでいるが、10・ 30年債(入札)も無難に消化する」との見方を示した。 Tボンド先物3月限 は1/32安の133―9/32。 Tノート先物3月限 は1/32安の125─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-0.75)