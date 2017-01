米金融・債券市場＝長期債利回り2週間ぶり高水準、ＦＲＢ議長の緩和縮小継続表明で

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時18分 101*03.00=3.6889% 前営業日終盤 101*23.00=3.6545% 10年債 米東部時間16時13分 100*06.50=2.7259% 前営業日終盤 100*21.00=2.6729% 5年債 米東部時間16時14分 99*26.75=1.5344% 前営業日終盤 100*04.00=1.4738% 2年債 米東部時間15時02分 100*02.50=0.3351% 前営業日終盤 100*04.00=0.3113% 11日の米金融・債券市場では、長期債利回りが2週間ぶりの水準に上昇した。労働 市場が依然不安定な状況にあるにもかかわらず、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議 長が就任後初となる議会証言で、緩和縮小路線を継続する意向を示したことが重しとなっ た。 イエレン議長が市場を大きく動揺させるような発言を行わなかったことが好感され、 この日は安全資産とされる米国債から株式へと資金が流入した。このところ新興国売りが 加速していたが、イエレン議長は慎重なペースで緩和縮小を継続する考えをあらためて示 した。 午後の取引で、指標10年債 は11/32安。利回りは2.72%。一 時は1月29日以来の水準となる2.73%に上昇した。 30年債 は14/32安。利回りは3.68%。2週間ぶりの高水準と なる3.70%をつける場面もあった。 Tボンド先物3月限 は14/32安の132―27/32。 Tノート先物3月限 は11.50/32安の125─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+1.00)