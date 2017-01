UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り2週間ぶり高水準、ＦＲＢ議長の緩和縮小継続表明で

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*02.00=3.6906% 前営業日終盤 101*23.00=3.6545% 10年債 米東部時間17時05分 100*06.00=2.7277% 前営業日終盤 100*21.00=2.6729% 5年債 米東部時間17時05分 99*26.50=1.5360% 前営業日終盤 100*04.00=1.4738% 2年債 米東部時間15時02分 100*02.50=0.3351% 前営業日終盤 100*04.00=0.3113% 11日の米金融・債券市場では、長期債利回りが2週間ぶりの水準に上昇した。労働 市場が依然不安定な状況にあるにもかかわらず、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議 長が就任後初となる議会証言で、緩和縮小路線を継続する意向を示したことが重しとなっ た。 イエレン議長が市場を大きく動揺させるような発言を行わなかったことが好感され、 この日は安全資産とされる米国債から株式へと資金が流入した。このところ新興国売りが 加速していたが、イエレン議長は慎重なペースで緩和縮小を継続する考えをあらためて示 した。 議長はまた、緩和縮小を停止するには、労働市場が大幅に悪化するか、インフレ率が 時間とともに目標に向かって上昇しないなど、米経済の見通しが著しく変化することが条 件になると説明した。 ウェルズ・ファーゴの債券国内責任者、ジョージ・ラスナク氏は「市場は世界的なボ ラティリティーは米経済見通しにとり問題にはならないと、発言を前向きに受け止めた」 と指摘。FRBは緩和縮小を継続する見通しで「市場には安心感が広がった」とし、その ため米国債市場は売られたと述べた。 午後の取引で、指標10年債 は11/32安。利回りは2.72%。一 時は1月29日以来の水準となる2.73%に上昇した。 30年債 は14/32安。利回りは3.68%。2週間ぶりの高水準と なる3.70%をつける場面もあった。 5年債 は7/32安。利回りは1.52%。 7年債 は9/32安。利回りは2.17%。 この日実施された300億ドルの3年債入札はおう盛な需要を集めた。最高落札利回 りは0.715%と、入札締め切り時の0.720%を下回った。応札倍率は3.42倍 で、1月の3.25倍、平均の3.32倍をそれぞれ上回った。 外国人投資家を含む間接入札者応札の割合は42.0%。1月の28.0%、平均の 30.5%を上回り、2011年8月以来の高水準となった。 米財務省は12日、240億ドルの10年債入札を実施する。 一方、1カ月物短期証券(Tビル)利回りはおよそ1週間ぶりの水準に低下した。下 院共和党が、オバマ大統領が求めていた付帯条件なしの連邦債務上限引き上げ法案を提出 する方針を示したことが支援材料。 1カ月Tビル利回り は直近で0.05%をつけた。 Tボンド先物3月限 は14/32安の132―27/32。 Tノート先物3月限 は11.50/32安の125─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+1.00)