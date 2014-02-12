13日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ 0850 日本：１月企業物価指数（日銀） 1000 日本：１月ビール系飲料課税出荷数量 1000 カメラ見本市「CPプラス」 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会 1300 １月マンション市場動向（不動産経済研究所） 1330 三菱自動車新型軽自動車「ｅＫスペース」発表会 1330 日本：政府税制調査会 1500 日本：2月フォーキャスト調査（日本経済研究センター） ●主な決算発表予定 キリンＨＤ ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） １２日（水） 1000 マレーシア：第4・四半期ＧＤＰ ユーロ圏：12月鉱工業生産（統計局） - 1030 英：中銀四半期インフレ報告 - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1345 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ニューヨー ク） - "Economic and Monetary Policy Challenges Facing the U.S. and Eurozone in 2014" 1800 米：財務省１０年債入札 - 1900 米：1月財政収支（財務省） - Time Unknown イタリア：国債入札 - ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が欧州通貨機関創設２０周年記念会合に出席 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Cisco Systems Q4 SOCIETE GENERALE １３日（木）