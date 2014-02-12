〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝12日

［東京 １２日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、２５日移動平均線および ７５日移動平均線がゴールデンクロス・デットクロスを形成した銘柄の一覧は以下の通り 。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 ビーピー・カストロール [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 青木あすなろ建設 02 大和ハウス工業 03 住友電設 04 ネクスト 05 小松精練 06 コーエーテクモＨＬＤＧ 07 電通 08 電通国際情報サービス 09 ＪＸ ＨＬＤＧ 10 クリエートメディック 11 日本山村硝子 12 日亜鋼業 13 東プレ 14 モリタＨＬＤＧ 15 グローリー