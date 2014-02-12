〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝12日

Investing |
［東京 １２日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、２５日移動平均線および ７５日移動平均線がゴールデンクロス・デットクロスを形成した銘柄の一覧は以下の通り 。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 ビーピー・カストロール [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 青木あすなろ建設 02 大和ハウス工業 03 住友電設 04 ネクスト 05 小松精練 06 コーエーテクモＨＬＤＧ 07 電通 08 電通国際情報サービス 09 ＪＸ ＨＬＤＧ 10 クリエートメディック 11 日本山村硝子 12 日亜鋼業 13 東プレ 14 モリタＨＬＤＧ 15 グローリー
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文