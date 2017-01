米金融・債券市場＝指標10年債利回り2週間ぶり高水準、債務上限引き上げ法案可決で

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時19分 100*17.00=3.7201% 前営業日終盤 101*02.00=3.6906% 10年債 米東部時間16時19分 99*29.00=2.7607% 前営業日終盤 100*06.00=2.7277% 5年債 米東部時間16時17分 99*22.25=1.5640% 前営業日終盤 99*26.50=1.5360% 2年債 米東部時間15時49分 100*02.00=0.3430% 前営業日終盤 100*02.50=0.3351% 12日の米金融・債券市場では、前日に続き国債価格が下落した。米議会が無条件の 連邦債務引き上げ法案を可決したことに加え、前日の議会証言でイエレン米連邦準備理事 会(FRB)議長が緩和縮小路線の継続を表明したことがこの日も重しとなった。 リスク資産に対する買い意欲の高まりを受け、30年債利回りは3週間ぶりの水準に 上昇、指標10年債利回りも2週間ぶりの高水準をつけた。 前日の下院に続き、上院はこの日、連邦債務上限を無条件で1年間引き上げる法案を 賛成多数で可決した。法案はオバマ大統領の署名を受けて成立する。 午後の終盤取引で、指標10年債 は13/32安。利回りは2.76% 。一時は1月29日以来の水準となる2.77%まで上昇した。 30年債 は23/32安。利回りは3.72%。3週間ぶりの高水準と なる3.73%に上昇する場面もあった。 Tボンド先物3月限 は19/32安の132―8/32。 Tノート先物3月限 は10.50/32安の125─8/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (-0.25)