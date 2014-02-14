Investing |
＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月１４日―２１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５日までに発表予定 時間未定 1月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 1100 482.5 1月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.9 14.1 1月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.2 13.6 １９日までに発表予定 中国：1月対中国海外直接投資 （商務省） １４日（金） 0630 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.2 -0.1 （Ｑ３） 0700 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.3 1.1 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） 0.4 -0.3 （Ｑ３） 1000 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.1 1330 米：1月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.1 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.0 0.4 1415 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.3 （設備稼働率、％） 79.3 79.2 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 80.6 81.2 （1月確報） １７日（月） 特になし １８日（火） 0900 ユーロ圏：12月経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 27.4 （季調後、１０億ユーロ） N/A 23.5 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.0 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.8 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.2 産出（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.0 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 63.2 61.7 （現況指数） N/A 41.2 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） N/A 12.51 1400 米：12月対米証券投資（財務省） - １９日（水） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.1 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 0.975 0.999 （許可件数／年率、万戸） N/A 0.991 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２０日（木） 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.5 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 52.9 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 54.0 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 51.6 （1月改定） 0930 英：1月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） N/A 2.6 （前年比、％） N/A 5.3 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （２／１５までの週、１０００件） N/A 339 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） N/A 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） N/A 53.7 （1月改定） 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） N/A 0.1 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - N/A 9.4 ２１日（金） 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 4.70 4.87 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文