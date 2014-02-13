ＭＳＣＩが銘柄入れ替え、中国信達資産管理などを新規採用

Markets |
［ムンバイ １３日 ロイター］ - ＭＳＣＩはアジア・新興国株価指数の銘柄入れ 替えを発表した。 定期見直しの一環。入れ替えは２月２８日の取引終了後に実施する。 中国の不良債権処理会社、中国信達資産管理 と医薬品の石薬集団 が、ＭＳＣＩのグローバル・インデックス、ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデ ックス 、ＭＳＣＩ・ＡＣＷＩバリュー・インデックス 、ＭＳＣＩ・ＡＣＷＩグロース・インデックス に新規採用された。 インドの医薬品ルピン 、送電会社パワー・グリッド 、メディア・ 娯楽のジー・エンターテインメント・エンタープライゼス は、ＭＳＣＩのスタン ダード・インデックスから除外される。 ＭＳＣＩカタール・インデックス 、ＭＳＣＩ・ＵＡＥインデックス< .MIAE0DBICPUS>の分類が、２０１４年５月の見直しで「フロンティア市場」から「エマー ジング市場」に変更されることも再確認した。 MSCI Equity Indices February 2014 Index Review ＜新規採用＞ ＜除外＞ India Lupin Power Grid Corp Zee Entertainment China China Cinda Asset MGMT CSPC Pharmaceutical Group ◎詳細は www.msci.com を参照。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文