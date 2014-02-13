ＭＳＣＩが銘柄入れ替え、中国信達資産管理などを新規採用

［ムンバイ １３日 ロイター］ - ＭＳＣＩはアジア・新興国株価指数の銘柄入れ 替えを発表した。 定期見直しの一環。入れ替えは２月２８日の取引終了後に実施する。 中国の不良債権処理会社、中国信達資産管理 と医薬品の石薬集団 が、ＭＳＣＩのグローバル・インデックス、ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデ ックス 、ＭＳＣＩ・ＡＣＷＩバリュー・インデックス 、ＭＳＣＩ・ＡＣＷＩグロース・インデックス に新規採用された。 インドの医薬品ルピン 、送電会社パワー・グリッド 、メディア・ 娯楽のジー・エンターテインメント・エンタープライゼス は、ＭＳＣＩのスタン ダード・インデックスから除外される。 ＭＳＣＩカタール・インデックス 、ＭＳＣＩ・ＵＡＥインデックス< .MIAE0DBICPUS>の分類が、２０１４年５月の見直しで「フロンティア市場」から「エマー ジング市場」に変更されることも再確認した。 MSCI Equity Indices February 2014 Index Review ＜新規採用＞ ＜除外＞ India Lupin Power Grid Corp Zee Entertainment China China Cinda Asset MGMT CSPC Pharmaceutical Group ◎詳細は www.msci.com を参照。