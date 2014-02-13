14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ 0820 閣議・閣議後会見 0850 日本：外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1400 電事連会長会見、その後四国電力社長会見 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1530 日本：1月投信概況 ●主な決算発表予定 グリー、楽天、サントリーＢＦ ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） １３日（木） （延期）米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で米経済と金融政策について証言（ワ シントン） 0700 独：1月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） 1330 米：1月小売売上高（商務省） 1500 米：12月企業在庫（商務省） 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1600 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1800 米：財務省３０年債入札 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 インドネシア：中銀金融政策決定会合 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q4 2013 American International Group Q4 2013 BNP PARIBAS SA FINAL COMMERZBANK AG Q4 2013 NESTLE SA Q4 2013 RENAULT SA PRELIM LLOYDS BANKING GROUP PLC FINAL RIO TINTO PLC １４日（金） １４─１９日に発表予定 中国：1月対中国海外直接投資 （商務省） 0130 中国：1月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0630 仏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 0700 独：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 0900 伊：第4・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） 1000 ユーロ圏：12月貿易収支（統計局） 1330 米：1月輸出入物価（労働省） 1415 米：1月設備稼働率（ＦＲＢ） 1415 米：1月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1730 独：バイトマン連銀総裁が講演（ブレーメン） "stable money for Europe" Time Unknown ロシア：中銀金融政策決定会合 タイ：万仏節 - 休場 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 THYSSENKRUPP AG FINAL ANGLO AMERICAN PLC