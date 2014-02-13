UPDATE 1-米企業在庫、12月は0.5％増と予想通り　1─3月は調整の可能性も

(内容を追加しました) ［ワシントン １３日 ロイター］ - 米商務省が発表した昨年１２月の企業在庫は 前月比０．５％増加し、市場予想と一致した。一方、国内総生産（ＧＤＰ）の算出に用い られる、自動車を除く小売在庫は０．２％の伸びにとどまり、前月の０．６％から鈍化し た。 昨年第４・四半期のＧＤＰは、在庫変動が１２７２億ドル増と、１９９８年第１・四 半期以来の高水準で、経済成長に０．４２％ポイント寄与した。ただエコノミストらは、 現在の在庫水準が続くとは想定しておらず、今第１・四半期は企業が在庫調整を進めると みている。 １２月の企業売上高は前月比０．１％増加した。 ＊統計の詳細は以下のとおり。 （季節調整後、前月比、％） Dec Nov (Prev) Dec'13/12 企業在庫 0.5 0.4 0.4 4.4 製造業 0.5 0.1 unch 2.3 小売業 0.6 0.8 0.8 7.3 自動車・部品 1.3 1.3 1.3 14.3 卸売業 0.3 0.5 0.5 4.0 企業売上高 0.1 0.7 0.8 3.8 製造業 -0.2 0.8 1.0 2.1 小売業 unch 0.2 0.3 3.7 自動車・部品 -1.8 N/A 1.9 6.5 卸売業 0.5 1.0 1.0 5.8 対売上高在庫比率 Dec Nov (Prev) Dec'12 1.30 1.29 1.29 1.29 エコノミスト予想（ロイター調査） 企業在庫 +0.5 pct 企業在庫に関するグラフィックはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/jek93t