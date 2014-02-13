米金融・債券市場＝上昇、弱い指標で見通しに不透明感

［ニューヨーク １３日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時18分 101*07.00=3.6820% 前営業日終盤 100*16.00=3.7218% １０年債 米東部時間16時12分 100*04.25=2.7338% 前営業日終盤 99*28.50=2.7626% ５年債 米東部時間16時19分 99*31.25=1.5049% 前営業日終盤 99*22.00=1.5656% ２年債 米東部時間15時42分 100*03.75=0.3150% 前営業日終盤 100*01.75=0.3470% １３日の米金融・債券市場では、米国債価格が３日ぶりに上昇。国内経済指標が予想 より弱かったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緩和縮小を一時停止する可能性があ るとの見方が再び浮上した。 米商務省が発表した１月の小売売上高は前月比０．４％減と、予想外のマイナスとな ったほか、労働省が発表した新規失業保険申請件数も予想に反し増加した。 終盤の取引で指標１０年債 利回りは２．７３％。 ３０年債 は２１／３２高、利回りは３．６８％。 Ｔボンド先物３月限 は２４／３２高の１３３。 Ｔノート先物３月限 は１６／３２高の１２５─２４／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (+0.25)